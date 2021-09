É possível desbloquear um iPhone para qualquer operadora, em qualquer parte do mundo!

Todos sabemos que desbloquear um iPhone pode ser um pesadelo e a grande maioria dos iPhones em todo o mundo estão bloqueados por operador, recusando qualquer outro cartão SIM.

Logo, apesar de ser feito de forma intencional, uma vez que a operadora por vezes oferece vantagens, caso o consumidor queira remover a restrição, então terá provavelmente de pagar uma taxa. Além disso, se sair do país de origem, os valores a pagar são absurdos ou mesmo se decidir mudar de operador estará sempre limitado. Mas a partir de hoje, tudo muda de figura.

Como desbloquear o iPhone para qualquer operadora

Embora seja um acordo justo, nem todos querem ficar trancados, especialmente se não estiverem satisfeitos com a rede. Não há nenhuma cláusula justa que ajude os consumidores a cancelar o negócio com base na questão do Transportador.

É aí que é necessário software que possa ajudar a remover a restrição de utilização com qualquer Transportadora, ou seja, Desbloquear iPhone a Qualquer Transportadora.

Uma vez que tal software seja iToolab, o SIMUnlocker entra em cena. Pode remover a restrição e o erro -IM não suportado/não válido - que recebe quando utiliza o SIM de outra operadora num iPhone bloqueado.

Afinal o que é o SIMUnlocker do iToolab

Em resumo, é uma aplicação profissional, para Windows e Mac, concebida para contornar o bloqueio SIM da portadora e corrigir qualquer problema de ativação que possa ter com o seu iPhone. É um processo simples que pode ser feito em poucos minutos.

Em poucas palavras, este software explora uma falha utilizando a ferramenta Checkra1n e, seguidamente, desbloqueia o telefone.

No processo, o iPhone terá de receber um jailbreak, algo que será de risco baixo se seguirmos todas as instruções prestadas.

Uma vez feito, conseguirá utilizar qualquer rede em todo o mundo e contornar qualquer bloqueio de cartão SIM.

Principais características do software:

Obviamente, este tipo de programa, para desbloquear um iPhone, é pensado para funções muito específicas e consegue, com sucesso, cumprir. Abaixo, alguns exemplos das principais características:

São necessários apenas cinco minutos para desbloquear o iPhone;

Desbloqueio permanente;

Disponível para todas as operadoras, não importa em que parte do mundo.

Suporta modelos iPhone do iPhone 5s - iPhone X com iOS 12-14.7.

Disponível tanto para MacOS como para Windows (versão aqui analisada)

Nota: o software não precisa do seu número IMEI para desbloquear o seu iPhone.

Como desbloquear um iPhone com o iToolab SIMUnlocker?

Antes de prosseguirmos e falarmos sobre o processo de desbloqueio, é necessário certificar-se de duas coisas:

Primeiro, que o iPhone em questão não se encontra na lista negra da Apple ou de qualquer uma das operadoras.

Segundo, é importante certificar-se desligar a função Find My iPhone antes de tentar desbloquear o SIM.

Somente assim é possível arrancar com esta espécia e de bypass ao bloqueio SIM no iPhone SIM.

Seguidamente, em 5 passos, veremos como é simples:

Passo 1:

Descarregue o software, e instale-o no seu computador. Certifique-se de o desbloquear utilizando a chave de ativação.

Passo 2:

Em seguida, ligue o seu iPhone usando o cabo original, e certifique-se de que o PC o deteta.

Simunlocker Ligar o iPhone Windows

Passo 3:

Uma vez que o software detete a versão do iPhone, este irá então quebrar a prisão do seu iPhone utilizando a ferramenta Checkra1n. Deverá ver uma barra de progresso onde o software descarrega o pacote.

Simunlocker Descarregar a ferramenta Jailbreak Tool Windows

Passo 4:

Assim que o pacote for descarregado, o iPhone é Jailbreak; o software verificará então a elegibilidade do dispositivo.

Simunlocker Start Unlock Windows

Passo 5:

Se for elegível, então desligue e volte a ligar o telefone ao computador para garantir que não há qualquer problema com isso. Finalmente, prima o botão Unlock para remover o bloqueio do SIM.

Recomenda-se, isso sim, a visualização do ponto seguinte, um esclarecedor vídeo que nos mostra como funciona este software.

Um vídeo importante

Então, o seguinte vídeo é muito importante ser visualizado, pois dá-nos uma ideia precisa de como funciona e quais os processos a que recorre esta ferramenta que pode tornar-se bastante útil:

Ou, também, podemos aproveitar para consultar este guia da marca que nos ajuda passo a passo em todo o processo!

Conclusão

Em suma, podemos dizer que iToolab SIMUnlocker foi desenhado para permitir um desbloqueio rápida e fácil de um iPhone ou outro cartão SIM do smartphone.

O grande pronto positivo reside no facto de o processo tomar apenas 5 minutos a concluir, sem perda de dados e com desbloqueio permanente do dispositivo.

Por último, e muito importante, caso aconteça alguma questão o suporte ao cliente está sempre ativo e pode ajudar em qualquer altura. No nosso caso não foi necessário, mas consultamos com a marca e garantiu-nos que sim.

Disponível para: