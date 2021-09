WhatsApp com super multa de 225 milhões de euros! Saiba porquê…

Apesar de ser estranho, é comum as tecnológicas serem multadas em grandes valores por entidades governamentais. A mais recente "vítima" é o WhatsApp que terá de pegar uma multa de 225 milhões de euros à Irlanda.

A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC) fez saber que a multa se deve ao facto do WhatsApp infringir as leis da proteção de dados. Esta foi a multa mais elevada aplicada pela DPC.

WhatsApp oferecia informação a outras empresas da propriedade do Facebook

225 milhões de euros é o valor que o WhatsApp vai ter de pagar à Irlanda. Esta multa é a segunda mais alta imposta na União Europeia, depois de a Comissão Nacional da Proteção de Dados (CNPD) do Luxemburgo ter multado a Amazon, em julho passado, em 746 milhões de euros.

A investigação ao WhatsApp começou há 3 anos tendo sido detetados incumprimento das normas de privacidade europeias estabelecidas no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGDP). De acordo com a informação, o WhatsApp oferecia informação transparente sobre a sua gestão de dados pessoais de utilizadores na aplicação e em outras empresas da propriedade do Facebook, cuja base de operações europeias está em Dublin.

A WhatsApp Ireland já reagiu, referindo que a multa de "totalmente desproporcionada" e anunciando que vai recorrer da sentença.

Segundo especialistas contactados pela agência espanhola Efe, a empresa de tecnologia pode entrar com um recurso no Supremo Tribunal da Irlanda ou no Tribunal de Justiça Europeu, onde questionará o valor da multa. De acordo com a regulamentação comunitária, as penalizações por incumprimento são de 20 milhões de euros ou até 4% do volume de negócios da empresa no ano anterior.