Depois do alerta, Apple declara que a linha iPhone 12 pode interferir nos pacemakers

O MagSafe surgiu nos novos smartphones da Apple, os iPhone 12, para ajudar essencialmente no carregamento sem fio. No entanto, o que este hardware, devido aos seus ímanes fortes, pode trazer problemas para quem tem um pacemaker ou interferir mesmo com outros dispositivos médicos.

Este tinha sido um alerta feito há dias através de um estudo médico, e agora é a vez da Apple declarar que realmente pode haver um risco.

Inicialmente, a palavra oficial da Apple era de que o iPhone 12 e o seu MagSafe não faria interferência em dispositivos médicos mais do que os iPhones anteriores. Contudo, foi publicado há dias um dos primeiros estudos médicos que mostra um pacemaker a ser desativado pelo iPhone 12.

Apple: iPhone 12 pode interferir no funcionamento de dispositivos médicos

No documento de suporte da Apple relativo ao iPhone é indicado explicitamente que “o iPhone contém ímanes, assim como componentes e rádios que emitem campos eletromagnéticos. Estes campos eletromagnéticos e ímanes podem causar interferências em dispositivos médicos, como pacemakers e desfibrilhadores.”

No entanto, acrescenta uma informação relevante. A empresa refere que os modelos iPhone 12 contém mais ímanes que as versões anteriores, no entanto, isso não significaria que representassem um maior risco de interferência.

Mas agora a empresa da maçã atualizou esta informação. Na verdade, mantém as afirmações anteriores, mas acrescenta que para evitar possíveis interações com estes dispositivos médicos, é importante manter o iPhone e os acessórios MagSafe a uma distância segura do dispositivo.

Dispositivos médicos, como pacemakers implantados e desfibriladores, podem conter sensores que respondem a ímanes e rádios quando existe um contacto próximo. Para evitar possíveis interações com esses dispositivos, mantenha o iPhone e os acessórios MagSafe a uma distância segura do dispositivo (mais de 6 polegadas / 15 cm de distância ou mais de 12 polegadas / 30 cm se estiver a carregar sem fio). No entanto, consulte seu médico e o fabricante do dispositivo para obter orientações específicas.

Pode concluir-se, de certa forma, que o iPhone 12 e restantes variantes com MagSafe não trarão a uma pessoa com pacemaker um problema acrescido se utilizado com alguma cautela. Por exemplo, ter o smartphone no bolso das calças. Contudo, trazê-lo para posições mais próximas do peito já poderá significar algum risco, mais do que qualquer outro iPhone sem a tecnologia MagSafe.

Tal como a Apple refere na publicação, o melhor mesmo é consultar o seu médico e a própria marca para não correr riscos.