Como contornar o MDM no iPhone e iPad sem necessidade da password?

Contornar ou fazer bypass ao MDM do iOS nem sempre é fácil. E, quando se compra um iPhone ou iPad em segunda mão mas se estiver bloqueado com o MDM, como remover o problema das restrições?

Ou, importante, impõem-se as questões como: não pretende ser vigiado ou está preso no ecrã de login da Gestão Remota durante a ativação? Deseja remover o perfil do MDM do seu iPhone/iPad sem reiniciar o dispositivo? O AnyUnlock ajuda-nos a contornar a gestão remota do MDM sem o nome de utilizador e palavra-passe ou até mesmo a remover completamente a gestão local do dispositivo, mantendo o conteúdo e as definições intactos. Vamos saber como?

Vamos por partes: o que é o MDM?

Antes de mais, MDM significa Mobile Device Management (Gestão de Dispositivos Móveis).

Trata-se, simplesmente, um protocolo Apple que oferece aos administradores de sistema uma oportunidade de gerir um dispositivo iOS, executando comandos a partir de um servidor central para dispositivos na mesma rede.

Então, ao utilizar o MDM, um administrador de sistemas ganha autoridade remota sobre iPads e iPhones e poderá instalar, remover, ou inspecionar qualquer perfil e ao mesmo tempo remover o código de acesso e apagar um dispositivo que esteja a gerir.

Existem alguns cenários comuns onde o MDM se torna, claramente, mais forte, como por exemplo:

Comprou um iPhone ou iPad em segunda mão com o MDM bloqueado mas não sabe a palavra-passe para o desbloquear,

Esqueceu o nome de utilizador ou a password para remover o bloqueio MDM, mesmo que tenha sido a pessoa que o adicionou,

Ter sido forçado a adicionar uma proteção MDM, mas pretende contorná-la sem deixar que a pessoa que a adicionou saiba.

Nesse sentido, existem muitas mais possibilidades que se poderiam aqui listar mas o AnyUnlock, disponível tanto para Windows como para Mac, ajuda de imediato em praticamente todas elas.

Como contornar o MDM no iPhone e iPad com o AnyUnlock, em 2022?

Em poucas palavras, definimos o AnyUnlock como um software multi funcional para os utilizadores de iPhone/iPad/iPod touch com a capacidade de remover os vários códigos e proteções de acesso e sem qualquer necessidade de jailbreak.

Do mesmo modo, existe uma grande utilidade em situações da vida real que passa por ajudar os utilizadores iOS a desbloquear várias palavras-passe para dispositivos iOS, incluindo:

ID da Apple,

Palavra-passe de ecrã,

Palavra-passe de screen Time

Backups de segurança encriptadas do iTunes.

No entanto, uma vez que a maioria dos dispositivos iOS estão na última versão do iOS e tenham o Find My iPhone ativado, o Apple ID Unlock o programa pode tornar-se obsoleto para a maioria dos utilizadores.

Contudo, para todos os utilizadores que não tenham conhecimentos técnicos ou mais aprofundados, o AnyUnlock é uma lufada de ar fresco. Seja como for, o utilizador pode resolver todos os seus problemas acima listados sem possuir qualquer conhecimento técnico.

Finalmente, deve o leitor consultar este guia técnico, disponibilizado pela marca, que nos ensina o ABC de trabalhar com o software.

Veja o AnyUnlock em ação

Suporte e requisitos AnyUnlock:

Sublinhe-se que o software suporta todos os modelos de iPhone e iPad com iOS 7 e superior, incluindo o mais recente iOS 15 e iPadOS 15.

Passemos, então, aos requisitos gerais:

Sistema operativo:

Windows OS: Windows 11, 10, 8, 7, Vista, tanto 32bit como 64bit

macOS: macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X 10.11, 10.10

iOS: iOS15, iOS14, iOS13, iOS12, iOS11, iOS10, iOS9, iOS8, iOS7, iOS6, iOS5

CPU

Windows: 1GHz (32 bit or 64 bit) ou superior

Mac: 1GHz Intel ou superior

RAM

Windows: 256 MB ou superior (1024MB Recomendados)

Mac: 512 MB ou superior

Outros eventuais requisitos:

iTunes pre-instalado

Preços e condições

Obviamente, um software deste calibre dificilmente se encontra a ser distribuído de forma gratuita.

Assim, ao visitar esta página, pode encontrar vários planos disponíveis:

3 meses

1 ano

lifetime

Acima de tudo, a escolha deve incidir sobre a necessidade de cada um.

Na nossa opinião, os preços não parecem descabidos face a uma taxa de sucesso do objetivo do software, que ronda os 100%.

Sobretudo, ao consultar a página das condições, caso se aplique, não hesite em verificar para propósitos Educacionais (como escolas, professores, alunos, etc) ou os descontos em massa para um conjunto alargado de licenças.

Conclusão

Em resumo, este é um software tudo-em-um para a maioria dos utilizadores de iPhone/iPad/iPod touch de forma a removerem vários códigos de acesso.

Frequentemente, é seguro afirmar que o AnyUnlock funciona tal como indica e claramente tem uma utilidade real.

Em suma, para quem não possua os conhecimentos técnicos suficientes então a aplicação será, certamente, de grande ajuda. Pode, basicamente, resolver todos os seus problemas seja desbloqueando o ID da Apple, a password do ecrã, a encriptação de cópia de segurança do iTunes, e a password do Screen Time Passcode sem qualquer conhecimento técnico necessário.

NOTA IMPORTANTE sobre o AnyUnlock

Em primeiro, é importante perceber que o AnyUnlock foi desenhado para ajudar os utilizadores de iPhone/iPad/iPod touch a desbloquear as passwords esquecidas e a contornar ou remover o MDM nos próprios dispositivos do utilizador.

Sem dúvida, este é um software para uso pessoal, pelo que qualquer uso indevido de AnyUnlock para fins comerciais ou ilegais é estritamente proibido.

Esta mesma nota pode ser encontrada no site do programador.