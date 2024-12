Como definir um iPhone dedicado para chamadas FaceTime numa Apple TV

Sabia que pode configurar uma Apple TV como uma estação de trabalho dedicada a chamadas? A Apple dá-lhe suporte total no tvOS 18. Contudo, podemos afinar algumas ações. Entre elas, escolher um iPhone dedicado para as chamadas FaceTime na Apple TV. Vamos ver como se faz.

iPhone dedicado ao FaceTime: como fazer

A adição de uma aplicação FaceTime no tvOS 17 para a Apple TV 4K (2.ª geração ou posterior) permite-lhe tirar partido de um ecrã grande para visualização e da câmara de continuidade com um iPhone ou iPad para a sua entrada de vídeo.

Algumas pessoas e organizações utilizam um iPhone antigo para configurar uma estação de trabalho FaceTime ou de videoconferência dedicada, que pode ser utilizada por vários membros de uma família, escritório ou outra organização. (Isto pode fazer sentido quando um iPhone desatualizado tem uma câmara ou câmaras traseiras perfeitamente boas, mas é demasiado lento ou está estragado para outros fins).

A Apple adicionou uma opção que torna isso menos esforço e mais fácil de usar a partir do tvOS 18. Pode optar por definir um iPhone (e não um iPad) como um dispositivo dedicado, o que torna o microfone, a câmara de vídeo e a lista de favoritos do FaceTime disponíveis através do FaceTime no tvOS.

Uma chamada só pode ser efetuada para os favoritos dessa lista, mas pode ser recebida por qualquer pessoa e efetuada para qualquer utilizador do FaceTime com uma conta configurada na Apple TV. Esta limitação não se aplica a aplicações de videoconferência de terceiros, como o Zoom.

Para configurar um iPhone dedicado no tvOS 18, siga estes passos:

Aceda a Definições > Comandos e dispositivos > Câmara dedicada;

Selecione o perfil de utilizador ;

; Siga as indicações no iPhone associado para aprovar a sua utilização como câmara dedicada;

Ligue o iPhone e posicione-o em relação ao ecrã da TV ;

; Pode agora deixar o iPhone no sítio para futuras chamadas.

Se pretender modificar os potenciais interlocutores, utilize a vista Contactos da aplicação Telefone do iPhone para adicionar favoritos de vídeo: encontre um contacto, toque em Adicionar aos favoritos, toque em Vídeo e escolha uma opção em Vídeo com FaceTime.