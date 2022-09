Apple retira da App Store a aplicação da principal rede social na Rússia

A Rússia continua a receber sanções por parte de muitos países e empresas, estando a Apple incluída neste rol. A principal rede social no país é a VKontakte que, tal como outras apps do mesmo developer, foi removida da App Store.

Qual será o motivo?

A app VKontakte, bem como outras apps do mesmo developer, desapareceu da App Store da Apple. Trata-se da rede social mais popular no país que, sem ter declarado guerra, está a destruir o território ucraniano e a colocar em causa a economia mundial, que estava em franco crescimento depois de um período difícil de pandemia.

Esta app com milhões de downloads, simplesmente desapareceu da loja de aplicações da Apple.

A VK, a empresa por trás da app, partilhou um comunicado na segunda-feira, divulgado pelo The Verge, dirigido aos utilizadores a informar que as aplicações foram removidas da loja, incluindo, as Mail.ru, VK Musis e Youla classified.

O comunicado refere que, se uma app já estiver instalada num dispositivo compatível, continuará a funcionar. No entanto, os utilizadores poderão ter problemas com notificações ou pagamentos. É ainda referido que podem continuar a usar o VKontakte através dos browsers nos smartphones ou no PC.

Também na segunda-feira, o governo do Reino Unido promulgou novas sanções aos oligarcas russos em resposta aos falsos referendos que a Rússia realizou recentemente em partes da Ucrânia. As sanções afetam 23 executivos do Gazprombank, um banco russo ligado ao VK. Segundo a Apple, esta será então uma resposta da empresa perante as sanções do Reino Unido.

No entanto, o Ministério de Assuntos Digitais da Rússia disse ao meio de comunicação estatal RT que estava a investigar “as razões para excluir as aplicações VK e contas de developers, destacando o significado social e a escala de uso dos serviços fornecidos pela empresa russa”. As apps VK ainda estão disponíveis na Play Store do Google.