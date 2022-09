A Apple apresentou o Stage Manager como uma forma de trazer ainda mais usabilidade aos iPads e ao próprio iOS. Este muda completamente a forma como os utilizadores vão usar as apps presentes, procurando tornar a multi-tarefa ainda mais presente e acessível.

Uma das especificações do Stage Manager era a presença do SoC M1 nos iPads, algo que muitos argumentaram não ser lógico. Os pedidos para a Apple repensar esta sua escolha eram muitos e a empresa parece ter ouvido os utilizadores. Assim, o Stage Manager vai mesmo chegar a alguns iPads mais antigos.

A Apple está a guardar para o iPadOS 16.1 a chegada de muitas das novidades que apresentou para os iPads na WWDC de 2022. Este movimento foi adiado para esta versão devido a alguns problemas com a nova versão e com as funcionalidades que eram esperadas.

Com esta versão cada vez mais perto de ser uma realidade, a gigante de Cupertino tem uma novidade para dar aos utilizadores dos iPads mais antigos. Não é uma disseminação geral, mas a utilização do Stage Manager foi alargada a novos equipamentos.

Isso muda com a versão beta dos programadores mais recente do iPadOS 16, que acabou de ser lançada. Agora, a Apple está a fazer o Stage Manager funcionar com vários dispositivos mais antigos: funcionará no iPad Pro de 11 polegadas (primeira geração e posterior) e no iPad Pro de 12,9 polegadas (terceira geração e posterior). Especificamente, estará disponível nos modelos de 2018 e de 2020, que usam os SoC A12X e A12Z, em vez de apenas o M1. No entanto, há um recurso notável ausente para os modelos mais antigos do iPad Pro - o Stage Manager funcionará apenas no ecrã do iPad. Não poderá alargar a sua apresentação num monitor externo.

Claro que esta novidade não vem sem uma condição, mas que é na verdade compreensível. A Apple colocar o Stage Manager nos iPads mais antigos, mas não lhes dá a capacidade de usar esta novidade com um monitor externo ligado.

O Stage Manager é a principal novidade do novo iPadOS 16.1, mas não tem sido pacífica a sua chegada aos iPads. O macOS Ventura terá uma funcionalidade similar, o que fará uma nova aproximação entre estes 2 sistemas, algo que muitos querem há muitos anos. A Apple quis mostrar a sua utilidade e por isso mostrou as vantagens.

Apresentámos o Stage Manager como uma forma totalmente nova de realizar várias tarefas com janelas sobrepostas e redimensionáveis ​​no ecrã do iPad e num ecrã externo, com a capacidade de executar até oito aplicações em tempo real e ao mesmo tempo no ecrã. Fornecer esse suporte a vários monitores só é possível com o poder total dos iPads baseados em M1. Os clientes com iPad Pro de 3ª e 4ª geração manifestaram grande interesse em poder experimentar o Stage Manager nos seus iPads. Em resposta, as nossas equipas trabalharam arduamente para encontrar uma forma de fornecer uma versão de ecrã único para esses sistemas, com suporte para até quatro aplicações em tempo real e de uma só vez no ecrã do iPad.

Algo que aparentemente passou despercebido é uma limitação inicial do Stage Manager quando for lançado. Mesmo os iPads com o SoC M1 apenas vão receber a ligação a um monitor externo mais tarde, numa atualização, a ser lançada ainda este ano.