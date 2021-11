A Apple tem criado limitações à reparação dos seus equipamentos, forçando os utilizadores a recorrer aos seus serviços e aos reparadores aos autorizados. Faz isso com pequenas configurações e obrigações de hardware, quase impossíveis de contornar.

Com o iPhone 13 isso voltou a ser provado, em particular com a troca do ecrã deste smartphone. Depois de todos os testes e críticas, a Apple recuou agora na sua posição e revelou que vai permitir que o ecrã do iPhone 13 seja reparado por terceiros.

Os primeiros testes ao iPhone 13 revelaram uma realidade complicada. Não seria simples reparar o ecrã deste smartphone da Apple, uma vez que este tinha presente um chip que teria de ser transportado para o novo ecrã.

Os testes iniciais mostravam que isto seria quase impossível, dado que este chip era extremamente pequeno. Investigações adicionais acabaram por encontrar uma forma de fazer este transplante, ainda que não seja simples e requeira um microscópio.

Este cenário parece ir mudar em breve, com a Apple a prometer uma alteração importante. Esta vai passar a permitir a reparação do ecrã do iPhone 13, removendo de forma total o bloqueio e a imposição do chip original em cada novo ecrã do smartphone.

A forma que encontrou para remover esta limitação imposta será simples e chegará em breve. Para isso vai realizar uma simples atualização de software, que assim vai remover a validação dos códigos que estão presentes e abrir a reparação a qualquer loja, mesmo não oficial.

Logo após o lançamento do iPhone 13, os especialistas em reparações descobriram que trocar o ecrã do iPhone 13 bloqueava o Face ID, a menos que fosse também movido um minúsculo chip de controlo do ecrã original. É um processo complexo que torna um dos tipos mais comuns de reparação proibitivamente difícil para oficinas independentes. (As oficinas autorizadas pela Apple, por outro lado, têm acesso a uma ferramenta de software que pode fazer um telefone aceitar um novo ecrã.) Para as oficinas independentes, as coisas podem ficar mais fáceis em breve, no entanto, conforme a Apple confirmou, vai lançar uma atualização de software que não exige a transferência do chip para manter o Face ID a funcionar após uma troca de ecrã.

Esta é uma mudança foi comunicada à imprensa pela própria Apple, que revelou quais os seus passos futuros. Esta atualização vai abrir as reparações a outras lojas e dispensa o software que a Apple e os seus reparadores oficiais, tornando trivial a troca do ecrã do iPhone 13.

É uma alteração importante da Apple face às reparações, abrindo assim a porta para reparações mais simples. Os utilizadores podem assim escolher se querem fazer a troca do ecrã num reparador oficial ou noutra qualquer outro ponto.