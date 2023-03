Com o sucesso que o ChatGPT tem, é inevitável que empresas como a Apple queiram estar presentes. A Microsoft já garantiu o seu lugar e agora parece ser a gigante de Cupertino a querer assumir a sua posição. A empresa quer trazer o ChatGPT para a Siri e já trabalha em soluções de IA próprias.

A Apple quer o ChatGPT e a IA na Siri

Foi no mês passado que a Apple realizou o seu evento anual de IA, dedicado aos seus funcionários. Neste a empresa terá revelado os seus planos para o futuro e como tem estado a avaliar as soluções neste campo, para conseguir fazer frente ao ChatGTP e a outras soluções.

Do que é avançado, a Apple quer ter a sua solução, integrada com os seus serviços e com um alvo em particular. Falamos da Siri, que mesmo com todas as suas funcionalidades tem lacunas grandes no que toca a realizar tarefas, isto comparado com a concorrência.

Nesse evento, a Apple terá mostrado como pretende integrar os mecanismos de IA na Siri e assim dotá-la de uma inteligência maior. Não ficou claro se a empresa irá integrar soluções como o GPT da OpenAI ou se irá desenvolver as suas soluções próprias.

Resolver primeiro os problemas da assistente

Esta integração, e a mudança na Siri apresentam desafios grandes para a Apple. Todo o conceito da sua assistente virtual está focado em dados concretos e não em contextos, algo essencial e que o ChatGPT tem já. Além disso há o processo de transcrever a comunicação falada para texto, algo que requer níveis de processamento elevado.

Além disso, e do que foi revelado também recentemente, o código em que a Siri assenta não está otimizado, sendo complicado qualquer adaptação. Informações de ex-funcionários da Apple revelaram que esta assistente virtual tem um "design pesado" e que é morosa qualquer alteração.

Neste momento a Micrsoft tem uma posição única neste novo mercado e empresas como a Apple, a Google e outras precisam de reavaliar posição face à IA e ao que esta oferece, para assim não perdem o seu espaço e ficarem atrasadas.