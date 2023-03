Apesar de estar tudo na mesma, as questões com o Netflix continuam ativas. O serviço de streaming mudou as regras e deverá avançar em breve com as alterações. Em Espanha o Netflix já está a bloquear as contas partilhadas. Quando será que começa em Portugal?

Netflix já bloqueia contas partilhadas em Espanha

A mudança que o Netflix trouxe deixou todos os que partilham as suas contas revoltados. Esta possibilidade deixou de existir e passou a ter de ser feito com a criação de um novo membro e o pagamento mensal de 3,99 euros. Contudo, a nova regra ainda não está ativa por cá.

Segundo o que tem sido referido em Espanha, as alterações já terão começado. Apesar de ainda não ter chegado a todos, existem utilizadores a receber notificações para confirmarem que estão na sua casa ao tentarem usar o serviço de streaming.

Tengo un dilema con #netflix me pide que verifique la ubicación y cuando voy a verificarla con el móvil me pone que el móvil y el televisor no están conectados a la misma red wifi por lo tanto no pueden verificar la ubicación, esta mas que comprobado que si los tengo conectados — LA GRAN PANTALLA (@granpantalla98) March 14, 2023

Mensagem aparece nas TVs fora de casa do utilizador

Do que é descrito, esta notificação surge quando acedem na TV ao Netflix fora de casa ou fora da sua rede de casa. É apresentada uma mensagem que dá conta da diferença e pede ao utilizador que altere o cenário. Os smartphones, tablets ou PCs ainda não recebem esta mensagem.

Este bloqueio não é definitivo e o utilizador tem ainda uma alternativa. O Netflix oferece a possibilidade de obter um código para verificar a identidade, que pode ser recebido por email ou por SMS. Só assim será possível continuar a usar o Netflix nesse local.

Quando será que esta novidade chega a Portugal?

Após a confirmação feita, o serviço poderá continuar a ser usado nesse mesmo local até ao máximo de 14 dias. Não se sabe ainda o que acontece nesse momento, mas segundo o definido, o acesso deverá ser removido e apenas poderá ser restaurado com a criação de um novo membro, com o custo associado.

Não são boas notícias o início deste controlo em Espanha, dado que rapidamente deverá chegar a Portugal. A pergunta é apenas quando isso irá acontecer, dado que muitos cancelaram as suas contas por conta desta mudança, que vai mesmo acabar com a partilha de contas, algo que era instituído há muito tempo.