O Manchester United está à venda. A decisão de colocar o clube inglês no mercado foi tomada e os seus atuais donos procuram a melhor oferta. Este negócio pode em breve ter uma mudança importante, com a informação que várias fontes estão a avançar.

Segundo o que está a ser apresentado, a Apple estará interessada no Manchester United e as conversações podem avançar em breve. Será mais uma compra milionária, abrindo a empresa de Tim Cook para novos mercados, agora no futebol.

Os atuais donos do Manchester United tomaram recentemente a decisão de abandonar o seu clube. Com o pedido de muitas mudanças que os adeptos pediram, os 2 milionários norte-americanos resolveram abrir mão do clube e colocaram-no disponível para ser comprado.

A informação que tem surgido não mostra haver um candidato claro a tomar o lugar de Joel e Avram Glazer. Poderá ser uma venda complicada, em especial pelos valores que deve atingir e depois pelos investimentos constantes que podem ter de ser realizados.

BREAKING: Tech giants Apple 'express interest' in buying Manchester United. pic.twitter.com/mUiP4YgcsU — SPORTbible (@sportbible) November 24, 2022

Mas do que está agora a ser avançado, tudo poderá mudar em breve, caso se confirme. A Apple parece estar interessada em comprar o Mancher United e assumir o controlo do clube onde Cristino Ronaldo jogou até há poucos dias.

Os donos do clube inglês irão no próximo mês avaliar todas as propostas recebidas e escolher a que mais interessar. Caso se confirme o interesse da Apple, a empresa irá manifestar a sua intenção e formalizar a proposta para que seja assumida como válida.

No meio de toda a informação, há inclusive quem avance um valor que poderá ser o definitivo para a compra da Apple. O que é descrito, a Apple teria de pagar 6,75 mil milhões de euros (5,8 mil milhões de libras) para ter na sua posse a assim assumir um papel importante no desporto mundial.

Como sempre, é uma informação que terá de ser confirmada pela Apple, algo que não deverá acontecer. Apenas se o negócio se confirmar será apresentada e confirmada, nessa altura como uma certeza já consumada. Quanto à mudança, será interessante ver como a Apple irá gerir este clube e ter lugar nos principais palcos do futebol mundial.