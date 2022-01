Apple: Partilhe com a família e amigos apps compradas (e mais)

A Apple tem uma funcionalidade no seu ecossistema que é simplesmente espetacular. Chama-se Partilha com a família e permite que até seis membros da família partilhem músicas, filmes, programas de TV, apps, livros, um plano de armazenamento do iCloud, assinaturas e muito mais sem partilhar um ID Apple.

Veja como pode ativar e partilhar.

Com a partilha com a família pode partilhar diversos conteúdos com outros familiares (ou amigos). Pode também configurar um ID Apple para crianças, definir permissões remotamente com Tempo de ecrã e aprovar os gastos e as descargas a partir do dispositivo de um dos pais com a funcionalidade Pedir para comprar.

Como criar um grupo familiar no iPhone, iPad ou iPod touch?

Um adulto na família (o organizador da família) pode configurar a Partilha com a família do grupo através do iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. Se ativar a partilha de compras, ser-lhe-á solicitado que confirme se aceita pagar as compras iniciadas pelos membros da família que convidou e se tem um método de pagamento válido registado.

Para criar um grupo familiar através do iPhone, iPad ou iPod touch deve seguir os seguintes passos:

Passo 1 - Aceda a Definições.

- Aceda a Definições. Passo 2 - Toque no seu nome

- Toque no seu nome Passo 3 - Toque em Partilha com a família e em Configurar família

- Toque em Partilha com a família e em Configurar família Passo 4 - Siga as instruções no ecrã para configurar a sua família e convidar os membros da família.

Como convidar pessoas para aderirem à sua família?

Se o seu familiar já tiver um ID Apple, utilize os passos abaixo para adicionar alguém ao seu grupo familiar. Só pode fazer parte de uma família de cada vez. Se o membro da sua família estiver consigo, o mesmo pode introduzir a respetiva palavra-passe do ID Apple no seu dispositivo para aceitar o convite. Também pode enviar-lhe um convite e o membro pode aceitá-lo a partir do respetivo dispositivo. Se for uma criança, pode criar um ID Apple.

Para adicionar alguém da família através de um iPhone, iPad ou iPod touch

Aceda a Definições.

Toque no seu nome e, em seguida, toque em Partilha com a família.

Toque em Adicionar membro.

Introduza o nome ou o endereço de e-mail do membro da família e siga as instruções no ecrã.

Selecione se pretende enviar um convite através da app Mensagens ou efetuar o convite pessoalmente. Em seguida, siga as instruções no ecrã.

Depois do membro da família aceitar o convite, está pronto para instalar, no seu dispositivo, apps de quem o convidou, aceder a assinaturas, aceder à localização, etc. Obviamente, como é comum na Apple, tudo é personalizável.

Leia também...