Apple lança versão RC para o iOS 18.4 e restantes sistemas operativos

Tal como temos vindo a acompanhar, a Apple acaba de lançar a versão Release Candidate (RC) do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, visionOS 2.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e HomePod 18.4. Está a chegar a versão final com algumas boas novidades.

O que há de novo no iOS 18.4 RC?

Nada que não tenhamos vindo a falar nas versões beta anteriores.

A Apple distribuiu hoje as versões Release Candidate das próximas atualizações do iOS 18.4 e iPadOS 18.4 aos programadores para efeitos de teste, com o software a chegar uma semana depois de a Apple ter lançado as quartas versões beta.

O iOS 18.4 e o iPadOS 18.4 podem ser descarregados a partir da aplicação Definições num dispositivo compatível, indo a Geral > Atualização de software.

Com o iOS 18.4, a Apple adiciona a funcionalidade Priority Notifications (notificações prioritárias) do Apple Intelligence, concebida para determinar quais as notificações mais importantes, destacando-as numa secção dedicada de fácil visualização no ecrã bloqueado.

A atualização inclui uma nova secção Apple News+ Food para os subscritores do Apple News+ e adiciona o estilo Sketch ao Image Playground, para que possa gerar imagens que pareçam desenhadas à mão.

O Apple Intelligence também está disponível em mais idiomas, incluindo francês, alemão, italiano, português (Brasil), espanhol, japonês, coreano e chinês (simplificado), juntamente com inglês localizado para Singapura e Índia.

Existem novos caracteres emoji e uma aplicação Vision Pro dedicada que permite aos proprietários do Vision Pro encontrar e transferir conteúdos, gerir os óculos, controlar as experiências dos convidados e muito mais, diretamente a partir do iPhone.

A Categorização de correio foi expandida para o iPad e existe uma nova funcionalidade de Música ambiente para reproduzir música relaxante a partir da Central de controlo.

Há também uma série de outros recursos menores, com detalhes disponíveis nos vários guias que fomos lançando.

A Apple planeia lançar o iOS 18.4 e o iPadOS 18.4 no início de abril, e o RC representa a versão final do software que será disponibilizada ao público caso não sejam encontrados problemas.