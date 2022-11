Apple já tem em versão beta o novo design do portal web iCloud

O iCloud é uma das plataformas mais importantes da Apple e tem vindo a crescer em importância há já alguns anos. Como temos visto, a própria empresa de Cupertino tem melhorado a sua oferta web ao trazer vários serviços para o domínio do browser. Um caso flagrante é o Apple Music. Contudo, o centro nevrálgico é mesmo o iCloud, e a nova versão beta deste serviço web está muito mais interessante.

Este novo design da interface vem mostrar que a Apple quer mesmo dar aos seus utilizadores uma interação muito maior, ao permitir que, em qualquer sistema operativo, através do navegador, seja possível gerir o email, fotos, contactos, dispositivos e muito mais. Vamos conhecer o que há de novo.

Apple redesenha o portal web iCloud

A Apple trabalha numa nova versão web do iCloud que revolucionará completamente a experiência gráfica atual.

Qualquer utilizador poderá testar esta nova interface indo ao portal beta.icloud.com, em vez do endereço clássico.

Como podemos ver nas imagens em cima, do atual para o futuro design há uma organização logo no aspeto inicial do portal iCloud.

Além disso, e pelas opções que estão a ser disponibilizadas, este sítio, além de modular, irá igualmente ter espaços reorganizáveis, como se fosse um ecrã do iPhone.

O que está disponível na nova interface web iCloud?

A ideia passa por ter pequenos widgets combinados com as principais aplicações do iCloud, permitindo que tenhamos tudo imediatamente num piscar de olhos:

Os e-mails mais recentes;

Os ficheiros mais recentes guardados no iCloud Drive através da app Ficheiros;

As últimas notas modificadas;

O calendário.

Também, tal como podemos ver nas imagens partilhadas acima, encontramos um widget com os ícones das várias aplicações através dos quais podemos abri-los num ecrã dedicado e muito mais rica em opções.

Além disso, há igualmente um espaço de gestão. Isto é, podemos configurar e gerir as definições das funcionalidades do serviço iCloud+, no sistema de segurança, definições ID Apple, da app Fotografias e mais algumas opções de segurança disponíveis.

É com agrado que vemos estas novidades a chegarem, pois através de qualquer máquina que tenha um browser, podemos ter rapidamente acesso, por exemplo, aos nossos emails, contactos, fotos e até aos nossos dispositivos para os localizar remotamente (podendo seguir a sua localização, apagar o seu conteúdo ou até sinalizar a sua presença, entre muito mais ações).