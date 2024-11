Apple foi enganda outra vez e aprovou uma app que escondia área dedicada ao streaming

Algo que a Apple sempre fez questão de mostrar é a forma como avaliar e controla as apps colocadas na App Store. Ainda assim, aconteceu um caso que mostra que a Apple também pode falhar. A Apple voltou a ser enganada e aprovou uma app que escondia área dedicada ao streaming.

Outra aplicação de streaming ilegal chegou à App Store por um curto período. Curiosamente, esta só trouxe revelou o acesso a filmes piratas para pessoas em certas regiões fora dos EUA, incluindo França, Canadá e Holanda.

Embora a Apple tenha, entretanto, removido a aplicação da sua loja, a listagem da App Store para o “Univer Note” apresentou a aplicação. Esta estava identificada com uma plataforma de produtividade que poderia “ajudá-lo facilmente a registar os eventos do dia a dia e a planear o seu tempo”.

No entanto, para os utilizadores de determinados países, a aplicação exibia uma coleção de filmes piratas, como Venom: The Last Dance , Joker: Folie à Deux e Terrifier 3. As opções da aplicação foram rotuladas em francês, enquanto os filmes foram transmitidos na sua língua original com legendas ou dobragem em francês.

Qualquer pessoa que descarregasse a aplicação numa região sem suporte, como os EUA, veria apenas uma aplicação de produtividade, uma estratégia que vimos utilizada por outras aplicações de pirataria para evitar a deteção dos revisores.

Um exemplo recente foi o Kimi no início deste ano, que se apresentou como uma ferramenta de teste de visão e foi rapidamente removido após os meios de comunicação começarem a noticiá-lo. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a aplicação.

Este novo caso mostra como é aparentemente possível contornar as regras da Apple e publicar apps com funcionalidades escondidas e que não são permitidas. Junta-se a outros recentes em que aconteceu o mesmo e foi dado acesso a apps que escondiam dentro outras funções, muitas delas ilegais e impossíveis de obter de forma normal.