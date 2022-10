Com o iPad, nos seus diferentes modelos, a Apple tem ditado as regras num mercado onde a concorrência parece estar atrás. É algo inegável e que mostra a importância deste equipamento.

Com novidades fresquinhas, surge agora um rumor sobre este tablet. Há quem adiante que a Apple irá novamente revolucionar e apresentar no próximo ano um novo iPad, com o ecrã ainda maior e com um público muito definido.

Esta é uma informação recente, mas que mostra o que poderá bem ser o futuro do iPad e da própria Apple. Conforme é avançado, há um novo modelo em desenvolvimento e que poderá ser apresentado não em breve, mas sim, no final do próximo ano.

Do que é revelado neste rumor, a grande diferença neste novo iPad será mesmo o seu tamanho, e consequentemente, o seu ecrã. O crescimento vai ser grande e aponta para uma medida de ecrã de 16 polegadas.

Caso se concretize, esta é certamente uma medida pouco normal para um tablet. No caso deste novo iPad, será usado com um ecrã mini LED e ProMotion, ficando assim pronto para ser usado com o Apple Pencil e tudo o que nos habituamos.

Importante é também que este será um dispositivo com um mercado muito específico e controlado. Deverá ter como destino os criativos e produtores de conteúdos, que assim tiram o máximo proveito do ecrã deste iPad maior.

Quanto à sua chegada, é ainda uma incógnita, mas deverá ser esperado para dentro de 1 ano, aproximadamente. Há rumores anteriores de uma versão de 14 polegadas do iPad da Apple, mas que será apresentado no início de 2023.

Caso se concretize a criação deste novo iPad, irá certamente entrar em choque com alguns dos equipamentos do própria Apple. Aida, tudo deverá estar preparado e justado para receber este novo tablet.