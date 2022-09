Apple disponibilizou o iOS 16.1 beta, aos programadores e traz novidades “limpas”

Com a saída do iOS 16 e apresentação dos produtos no evento especial de setembro, o desenvolvimento não parou. Como tal, está já disponível o iOS 16.1 beta que incrementa algumas das novidades que foram avançadas aquando da apresentação do novo sistema operativo para iPhone.

Conforme sabemos, estas novas versões betas servem para trazer algumas das funcionalidades prometidas, mas ainda em afinação. Hoje algumas estão já a escrutínio.

Apple quer que os eu iPhone use energia limpa

Com o lançamento no início desta semana do iOS 16, a Apple prometeu que em breve lançaria também uma nova funcionalidade de Carregamento de Energia Limpa para o iPhone.

Assim, a primeira versão beta do iOS 16.1 está agora disponível para os programadores e criadores. Como esperado, inclui esta nova opção de Carregamento de Energia Limpa.

Esta opção poderá ser encontrada como Clean Energy Charging (Carregamento de Energia Limpa). Para isso vá a Definições > menu bateria > Estado da Bateria. Agora procure a opção Carregamento de Energia Limpa (Clean Energy Charging).

Mas, o que é o Carregamento de Energia Limpa?

A Apple explica:

Na sua região, o iPhone tentará reduzir a sua pegada de carbono carregando seletivamente quando estiver disponível eletricidade com menor emissão de carbono. O iPhone aprende com a sua rotina diária de carregamento para que possa atingir a carga total antes de precisar de o utilizar.

Estas opção poderia até estar ativa de forma nativa. Contudo, o iPhone nesta altura e de pessoa para pessoa, tem de aprender quando será que de facto há um carregamento com "energia verde"... se de facto existe essa energia.

Eventualmente a Apple ainda deverá trazer mais informação em relação a esta opção e à filosofia que estará por trás da funcionalidade. No entanto, e para já, ainda é apenas esta a informação disponível.

Esta atualização também traz a percentagem de bateria a mais modelos do iPhone.