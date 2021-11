Apple-1 criado por Steve Jobs foi vendido por 400 mil dólares

A Apple foi fundada em 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e ainda Ronald Wayne. A popular marca da maçã ficou conhecida especialmente pelos seus computadores, sendo que atualmente é uma das mais respeitadas e desejadas quer neste segmento, como também no setor dos smartphones, tablets e outros gadgets.

Volta e meia os produtos mais antigos da marca são notícia por serem leiloados ou vendidos a preços exorbitantes. E a notícia de hoje dá-nos conta que um Apple-1 construído por Steve Jobs e Wozniak foi vendido em leilão por 400 mil dólares.

Apple-1 vendido por 400 mil dólares

Foi na semana passada que um computador Apple-1 foi vendido na casa de leilões dos Estados Unidos "John Moran Auctioneers" por 400 mil dólares (~350 mil euros). O computador foi construído pelos fundadores Steve Jobs e Steve Wozniak há 45 anos, mas atualmente é uma verdadeira raridade capaz de custar este valor ou até mais.

O modelo do Apple-1 faz parte de uma edição limitada de apenas 200 unidades e todas elas foram criadas pelas próprias mãos dos fundadores. Este foi um dos primeiros equipamentos lançados e que marcou o início de um caminho de sucesso no mercado, embora com algumas turbulências pelo meio.

De acordo com a plataforma de leilões, este Apple-1 teve apenas dois donos antes de ir a leilão. Foi comprado originalmente por um professor de eletrónica do Chaffey College, em Cucamonga, na Califórnia, que depois o vendeu a um aluno no ano de 1977.

Tal como podemos ver nas imagens, o computador é revestido de madeira e quase se assemelha a uma máquina de escrever. De acordo com um especialista em Apple-1 referiu ao Los Angeles Times: "Este é um tipo de cálice sagrado para os colecionadores de equipamentos eletrónicos antigos e de tecnologia informática".

No entanto, 400 mil dólares até nem é assim tão exagerado, pois em fevereiro deste ano um outro exemplar do Apple-1 de 1976 foi vendido no eBay por 1,5 milhões de dólares.