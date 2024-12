App Store tem apps inadequadas classificadas como seguras para crianças, alerta relatório

Um novo relatório divulgado por organizações de segurança infantil expõe uma preocupante realidade: a presença de aplicações inapropriadas na App Store da Apple, classificadas como adequadas para crianças a partir dos quatro anos.

As organizações Heat Initiative e ParentsTogether Action colaboraram com um investigador para analisar o maior número possível de aplicações num período de 24 horas, identificando mais de 200 aplicações com conteúdos ou funcionalidades alarmantes para as idades indicadas.

Entre estas encontram-se aplicações de chat com desconhecidos, apps de "namorada virtual" com inteligência artificial (IA), jogos com conteúdos violentos ou sexualizados, e aplicações que avaliam a aparência física dos utilizadores.

200 aplicações mal classificadas...

O estudo concentrou-se em aplicações com classificações etárias de 4+, 9+ e 12+, especialmente nas categorias consideradas de maior risco: chat (incluindo com IA e interação com desconhecidos), beleza, dietas e perda de peso, acesso irrestrito à internet (incluindo aplicações para contornar bloqueios escolares) e jogos.

De acordo com o relatório, pelo menos 24 jogos com temas sexualizados e 9 aplicações de chat com desconhecidos foram classificados como apropriados para crianças dessas faixas etárias. Foram ainda identificadas 40 aplicações para acesso irrestrito à internet e 75 relacionadas com beleza, imagem corporal e perda de peso, bem como 28 jogos de tiros e crimes.

Coletivamente, estas cerca de 200 aplicações, identificadas durante a investigação, já foram descarregadas mais de 550 milhões de vezes, segundo dados da Heat Initiative.

Estudo analisou 800 aplicações da App Store da Apple

No total, foram analisadas cerca de 800 aplicações, e o relatório destaca que algumas categorias apresentam maior probabilidade de conter aplicações com classificações etárias inadequadamente baixas.

No caso das aplicações de chat com desconhecidos e dos jogos, a maioria foi corretamente classificada como destinada a utilizadores com 17 anos ou mais.

Contudo, nas categorias relacionadas com perda de peso e acesso irrestrito à internet, praticamente todas as aplicações avaliadas foram classificadas como apropriadas para crianças a partir dos quatro anos.

O relatório insta a Apple a melhorar as suas medidas de segurança infantil na App Store. Entre as recomendações, destaca-se a necessidade de utilizar avaliadores independentes para verificar as classificações etárias antes de as aplicações ficarem disponíveis para download, bem como tornar o processo de avaliação de idades mais transparente para os consumidores.

