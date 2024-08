Segundo doente da Neuralink joga Counter-Strike 2 apenas com o pensamento

A Neuralink de Elon Musk alcançou mais um marco significativo. O segundo ser humano que recebeu o seu chip cerebral está agora a utilizar o implante para jogar Counter-Strike 2, o conhecido jogo de PC.

O paciente, conhecido como Alex, sofreu uma lesão na medula espinal que resultou na perda de controlo sobre os seus membros. No mês passado, Alex foi submetido a uma cirurgia para receber o chip cerebral, e os resultados já estão a fazer furor.

De acordo com a Neuralink, esta tecnologia avançada promete que indivíduos com deficiências físicas graves, como a tetraplegia, recuperem um certo grau de autonomia, ao operar dispositivos controlados por computador apenas com o pensamento.

Update about the second Neuralink device in a human.



If all goes well, there will be hundreds of people with Neuralinks within a few years, maybe tens of thousands within 5 years, millions within 10 years, … https://t.co/opy1xj5JgF