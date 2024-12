Famalicão sai com orgulho e confiança do ano em que foi Região Empreendedora Europeia

Com 2024 quase no fim, é desta forma que o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, olha para o ano em que Vila Nova de Famalicão ostentou o título de Região Empreendedora Europeia (EER): "O ano de 2024 deixa-nos a certeza de que temos um território muito comprometido com o desenvolvimento do concelho e de que hoje estamos melhor preparados para enfrentar os desafios locais e globais e continuar a ser uma verdadeira locomotiva nacional".

Um ano em que Famalicão e os famalicenses demonstraram que a distinção atribuída pelo Comité Europeu das Regiões não foi ao acaso.

No total contam-se mais de 300 ações no território realizadas no âmbito de 65 projetos/iniciativas e que envolveram quase 10 mil pessoas, mais de 1700 empresas e startups e 54 parceiros institucionais, entre conferências, iniciativas de promoção e valorização do território, de internacionalização, desenvolvimento de projetos de valorização do talento, inovação e empreendedorismo, entre outras.

O EER trouxe-nos um enorme sentimento de orgulho por um prémio que foi atribuído a todo o território e trouxe-nos a certeza de que estamos no caminho certo, que juntos temos feito um excelente trabalho, mas que temos ainda muito para dar a Famalicão.

Acrescentou o edil.

Se na distinção feita em 2023, aquando da avaliação do Comité Europeu das Regiões, foram evidenciadas as dinâmicas do Famalicão Made IN e do Created In, em 2024 as ações e agendas estratégicas para o futuro do concelho, tais como a inovação, o empreendedorismo, a internacionalização e a captação e retenção de talento, a que se junta a força exportadora e produtora de Famalicão, foram argumentos que avalizaram a dinâmica económica e o posicionamento de Famalicão como um dos concelhos mais coesos, inovadores e empreendedores do país.

Deu-se a feliz coincidência de neste ano de Região Empreendedora Europeia celebrarmos os 10 anos do Famalicão Made IN, um programa municipal que evidencia de forma muito clara a veia empreendedora de Famalicão.

Exemplificou Mário Passos, no decorrer da sessão de encerramento do EER, que na passada sexta-feira, dia 6 de dezembro, juntou no CITEVE vários atores do ecossistema empresarial do concelho.

O autarca falava na “EER Talk: Balanço e Perspetivas Futuras” que juntou ainda à conversa o Diretor de Inovação da CCDR-NORTE, Ricardo Simões, Ema Leitão, administradora da empresa Transportes Nogueira e o vereador de Economia e Empreendedorismo do Município, Augusto Lima.

O momento contou ainda com uma mostra de empreendedorismo, com a entrega dos diplomas às cerca de 40 empresas da Geração Made IN criadas no último ano com o apoio do Famalicão Made IN, com um ShowCase promovido em parceria com a UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto e com a apresentação dos resultados do Hackathon Famalicão Made IN.

Esta iniciativa juntou sete startups de todo o país num desafio que lhes foi colocado para, em 48 horas, responderem com soluções de inteligência artificial, automação de processos e transformação digital a desafios colocados por empresas do concelho.

Os resultados são muito bons e são ações que se vão repetir.

Assegurou ainda Mário Passos.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão foi designada Região Empreendedora Europeia 2024, o primeiro território da região Norte de Portugal a integrar o grupo de cidades e regiões europeias a quem foi atribuído este galardão e a única cidade/região portuguesa a ostentar esta distinção ao longo deste ano.