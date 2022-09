Apesar de ser um sistema que compete com o Android, a Google não deixa de oferecer as suas apps na proposta da Apple e está agora a dar um passo importante no iOS 16. Quer aproveitar uma das suas novidades e tem já as suas propostas.

Com a chegada dos widgets ao ecrã bloqueado, a gigante das pesquisas acabou por criar as suas propostas, que apresentou agora. Vão estar prontas para o iOS 16 e assim dar informação e acesso direto ao que os utilizadores dos serviços da Google precisam.

Uma das maiores novidades do iOS 16 é o ecrã bloqueado. Este foi melhorado com várias alterações e com muito mais informação. A Apple quer que os utilizadores usem estes widgets para ver o estado do tempo, eventos do calendário, a data, fusos horários, alarmes, nível da bateria, anéis de atividade e muitas outras opções das suas apps preferidas.

Assim, e para oferecer informação dos seus serviços e apps, a Google tem já prontos os seus widgets, que apresentou agora. Estes focam-se, como esperado, no que a gigante das pesquisas já tem nas suas apps, que assim ficam acessíveis de forma mais simples e, principalmente mais diretas.

Com muitos serviços presentes no iOS 16, a Google resolveu criar widgets separados para cada um deles. Assim, e para cada um, temos presente informação de notificações ou simplesmente o acesso direto a algumas funcionalidades específicas de cada uma das apps.

É assim que temos, por exemplo na pesquisa, atalhos diretos para procurar informação, quer seja por texto, por voz ou por imagens (Google Lens). Há também acesso a funcionalidades do Chrome, com novos separadores ou até um atalho para o conhecido jogo do dinossauro.

Claro que o Drive também tem aqui uma presença, com as notificações de ficheiros partilhados e o acesso a estes de forma direta. Já no Maps, a Google dá acesso a informação de trânsito, destinos recorrentes ou horas de saída para os destinos na agenda.

Também o Gmail terá uma presença importante, com o seu widget dedicado ao ecrã bloqueado do iOS 16. Aqui a Google reuniu um lote de informação grande, para o utilizador ter ali toda a informação do seu email. Este poderá ser configurado para várias formas de mostrar os dados do email da Google.

Porque a informação de notícias é essencial, o Google News tem presença nesta nova área do sistema da Apple. A informação ali presente será mostrada em tempo real, com as principais notícias a serem apresentadas, conforme as preferências do utilizador do iPhone.

A Google espera ter estes widgets no iOS 16 já nas próximas semanas. Para que possam ser usados desde o primeiro momento os utilizadores devem ter no iOS 16 as mais recentes versões das apps da gigante das pesquisas, que se encontram já na loja de apps da Google.