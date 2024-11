A Apple levou 15 anos para desenvolver e apresentar os Apple Vision Pro

A Apple não costuma lançar os seus dispositivos sem ter anos de desenvolvimento. Steve Jobs precisou de 3 anos para desenvolver o iPhone e este trouxe tecnologia que a Apple tinha testado já no tempo do iPod. No entanto, há um dispositivo que parece ter batido todos estes timings. A Apple trabalha nos Vision Pro desde, pelo menos, 2008.

15 anos a preparar o futuro: Apple Vision Pro

Ainda não existia no mercado o iPad, ainda o iPhone não era visto como o futuro e já a Apple pensava muito à frente. A empresa de Cupertino é conhecida por levar o seu tempo quando se trata de entrar em novas categorias de produtos, mas uma patente de 2008 mostra que a empresa estava a trabalhar no Vision Pro há pelo menos 15 anos antes do seu lançamento final.

Tanto o desenho da patente como a descrição do dispositivo são notavelmente consistentes com o produto que foi finalmente lançado em 2024...

O colaborador da Macworld, Dan Moren, lembrou-se de um artigo de 2008 que escreveu sobre a patente.

No início da minha carreira a escrever sobre a Apple (há quase duas décadas), escrevi para o blogue MacUser da Macworld, agora extinto. O meu colega Jason Snell partilhou recentemente comigo um link do Internet Archive para o site e, enquanto percorria o caminho da memória, deparei-me com uma história surpreendente sobre uma patente da Apple, acompanhada de uma imagem de aspeto familiar.

O desenho da patente parece muito próximo do produto final.

A descrição remete.nos para o que conhecemos hoje:

Uma patente recentemente descoberta, registada pela Apple em fevereiro, revela que a empresa pode estar a trabalhar num ecrã que pode simular a experiência de estar num ambiente virtual com a ajuda de sensores inteligentes. Aparentemente, estes sensores serão capazes de detetar movimentos da cabeça e até dos olhos, adaptando o vídeo em conformidade para que o utilizador sinta que está num ambiente real.

Segundo Moren, a tecnologia de visualização necessária para transformar a ideia em realidade nem sequer existia na altura, mas a Apple ainda tinha uma visão clara do que queria alcançar - e estava preparada para continuar a desenvolvê-la até que finalmente fosse viável, embora a um preço muito elevado.

A grande questão agora é saber quanto tempo mais será necessário para que a empresa possa oferecer um produto Apple Vision mais acessível sem fazer demasiadas cedências pelo caminho.

Os relatórios mais recentes sugerem que a Apple colocou este projeto em segundo plano por agora, concentrando-se num dispositivo Pro de segunda geração que deverá ser alimentado por um chip M5.