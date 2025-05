Crie um setup funcional e económico com um PC antigo

Tem um computador antigo parado em casa? Em vez de o deixar acumular pó ou pensar em deitá-lo fora, saiba que pode transformá-lo numa estação de trabalho perfeitamente funcional com um investimento mínimo. Basta fazer as escolhas certas a nível de software, optar por chaves digitais e seguir algumas boas práticas de otimização.

Como montar um PC antigo funcional e económico que funciona

Com algum planeamento e ferramentas acessíveis, pode montar um ambiente de trabalho simples, estável e adaptado às exigências do dia a dia — seja para estudar, trabalhar, comunicar ou simplesmente navegar.

O segredo está na combinação entre hardware reaproveitado e software moderno, adquirido de forma legal e económica através de chaves digitais.

Porque optar por chaves digitais?

As chaves digitais permitem ativar sistemas operativos e software de produtividade a preços extremamente competitivos, com entrega imediata. Esta solução evita gastos elevados com computadores novos e permite aproveitar ao máximo o que já tem.

Software essencial para reanimar o seu PC

Onde comprar e como ativar

Ao comprar chave digital Office 2021 ou chave digital Windows 10, opte por plataformas fiáveis como a SCDKey. Ao aplicar o código pplware , o desconto de 30% é imediato.

As chaves digitais do Windows 11 são também uma excelente opção para upgrades. Basta visitar o site, adicionar o produto ao carrinho e aplicar o cupão promocional para concluir a compra com desconto. Não se esqueça de tirar capturas de ecrã do processo, para referência futura.

Pequenas melhorias, grandes resultados