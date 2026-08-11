Office 2024 barato? Chave digital por 17,15 € na SCDkey

O regresso às aulas está à porta e o portátil precisa de ficar pronto para mais um ano de trabalhos, aulas e projetos. Quem procura o Office 2024 barato pode agora comprar chave digital Office 2024 por apenas 17,15 €. Ao mesmo tempo, uma Windows 11 Pro chave digital fica por 21,83 € na SCDkey, graças a um cupão de 30% de desconto.

A campanha de agosto da SCDkey abrange praticamente todo o catálogo Microsoft e ainda ferramentas como o CCleaner e o Canva Pro. Para aproveitar, basta introduzir o código pplware no momento do pagamento e o desconto de 30% aparece de imediato no total. Todas as ofertas estão na loja da SCDkey. Os preços indicados estavam confirmados à data de publicação, mas podem sofrer alterações enquanto a promoção estiver ativa.

Pagar todos os meses ou pagar uma só vez?

A produtividade transformou-se, quase sem darmos por isso, numa despesa mensal. Música, filmes e armazenamento na nuvem já pesam na carteira. Para muita gente, também o Word e o Excel se somaram à lista de subscrições que se renovam sozinhas. Na prática, há quem só precise de escrever relatórios, preparar apresentações ou manter folhas de cálculo em ordem. Ainda assim, acaba a pagar, ano após ano, por algo que utiliza de forma pontual.

O Office 2024 Professional Plus segue o caminho oposto. Trata-se de uma versão de compra única: paga-se a chave digital uma vez, instala-se no computador e as aplicações ficam disponíveis sem mensalidades. O pacote inclui as ferramentas clássicas, como Word, Excel, PowerPoint e Outlook, nas versões mais recentes. Além disso, tem suporte oficial da Microsoft garantido até outubro de 2029. Para estudantes e profissionais que querem previsibilidade nas contas, é uma alternativa séria à subscrição.

Além disso, com o cupão pplware, o valor final de 17,15 € fica abaixo do que muitas subscrições de produtividade custam num único ano. Ou seja, ao fim de poucos meses de utilização, o investimento já se pagou a si próprio.

Windows 10 sem suporte: o relógio não para

Há ainda outro motivo para olhar com atenção para esta campanha. O suporte oficial do Windows 10 terminou em outubro de 2025. Entretanto, mesmo o programa de atualizações de segurança alargadas para consumidores chega ao fim já em outubro de 2026. Por isso, os milhões de computadores que continuam nessa versão vão ficar progressivamente mais expostos a falhas que ninguém irá corrigir.

A boa notícia é que a mudança não exige, na maioria dos casos, um computador novo. Se o equipamento cumprir os requisitos, uma chave digital do Windows 11 Pro resolve a transição por 21,83 €. Este valor dá acesso a funcionalidades como o BitLocker, o Ambiente de Trabalho Remoto e as atualizações regulares do sistema.

Por outro lado, há o Windows 10 Enterprise LTSC 2021, disponível por 12,94 €, a pensar nas máquinas mais antigas ou dedicadas a tarefas específicas. Esta edição continua a receber atualizações de segurança para além do fim de vida da versão convencional. Tem ainda a vantagem de ser um sistema mais leve e estável.

Produtos e preços com o cupão pplware

Os valores abaixo já refletem o desconto de 30% obtido com o código pplware no momento do pagamento.

Office

MS Office 2024 Professional Plus (Global) por 17,15 €

Office 2016 Pro Plus (Global) por 26,69 €

Office 2019 Pro Plus (Global) por 51,63 €

Office 2021 Pro Plus (Global) por 65,11 €

Windows

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (Global) por 12,94 €

Windows 11 Pro OEM (Global) por 21,83 €

Windows 10 Pro OEM (Global) por 16,71 €

Windows 10 Home OEM (Global) por 15,63 €

Windows 11 Home OEM (Global) por 19,03 €

Bundles de Windows e Office

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus por 35,16 €

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus por 52,13 €

Outras ferramentas (cupão PL10, 10% de desconto)

Atenção apenas a um detalhe: nos três últimos produtos, o código a utilizar é o PL10, com 10% de desconto, e não o cupão principal da campanha.

Como utilizar o cupão

Abrir a página do produto pretendido através dos links deste artigo. Adicionar o produto ao carrinho de compras. No momento do pagamento, introduzir o código pplware (ou PL10 nos produtos indicados). Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor final. Concluir a compra e guardar a chave digital recebida.

Depois da compra, basta introduzir a chave digital nas definições de ativação do Windows ou durante a instalação do Office. Em poucos minutos, o produto fica associado à conta ou ao equipamento.

Perguntas frequentes

O que inclui o Office 2024 Professional Plus?

Inclui as aplicações clássicas da Microsoft, como Word, Excel, PowerPoint e Outlook, instaladas localmente no computador. Não há mensalidades nem renovações: a chave digital ativa o produto de forma definitiva nessa instalação.

E se o meu computador não for compatível com o Windows 11?

Nesse caso, o Windows 10 Enterprise LTSC 2021 é a opção mais interessante da campanha. Além do preço, mantém atualizações de segurança para lá do fim de suporte da versão convencional. Ainda assim, convém verificar os requisitos do Windows 11, porque muitos equipamentos recentes são compatíveis sem qualquer alteração.

O cupão tem limite de utilizações?

Durante o período da campanha, o código pplware aplica-se aos produtos Microsoft apresentados neste artigo. Como em qualquer promoção, a loja pode ajustar os valores e as condições. Por isso, convém confirmar a informação no momento da compra. Consultar todas as ofertas da SCDkey