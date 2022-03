A luta Office 2021 VS Office 2019 nem sempre é fácil para os utilizadores. Para uns merece mais a pena uma versão, para outros outra. Por vezes, o orçamento é importante e é aqui que a Keysfan marca a diferença em todos os seus preços de chaves digitais.

Então, se procura um sistema operativo ou uma suite de produtividade como o Windows ou Office, adquirir uma chave digital pode ser uma boa opção.

Office 2021 VS Office 2019: escolha sabiamente na Keysfan

Sistema operativo Windows

Sem dúvida, o Windows 11 tornar-se-á gradualmente o principal sistema operativo por todo o mundo.

A nova interface e as novas alterações de funções farão com que se sinta como se tivesse um novo computador. Neste caso, a nova campanha Office 2021 VS Office 2019 é algo interessante na Keysfan.

Logo, neste momento, a Keysfan está a fazer uma promo especial, com preços com desconto mais baixos do que o habitual!

Compre uma chave do MS Office e ganhe outra do Windows, GRATUITAMENTE

50% desconto: Windows 10 por apenas 7,4 euros na Keysfan. Código de Desconto: SKF50

50% de desconto: se só pretende adquirir um sistema operativo Windows, também há um preço baixo. Já sabe, não se esqueça de usar código: SKF50 e recebe 50% de desconto!

Descubra outras opções aqui.

Até 62% de desconto: O preço baixo que não dá para recusar. Código de Descontos: SKF62

Obviamente, não podemos passar sem software no nosso trabalho diário.

De facto, o software é um bom parceiro para o nosso trabalho e para a nossa vida. Mas, em muitos casos, não é comportável para a maioria dos utilizadores.

Então, a KeyFan pode ajudar nesse campo como, por exemplo, o Microsoft Office terá 62% de desconto, utilizando o código promocional SKF62

Outras promoções nesta parte da plataforma.

Porquê a Keysfan.com?

Em resumo, a Keysfan oferece preços competitivos, entrega imediata, e algum do melhor apoio na indústria de revenda de software, segundo a própria marca.

Melhor de tudo, se encontrar algum problema durante a instalação e utilização do software, pode sempre contactar o serviço profissional de apoio ao cliente em Support@Keysfan.com que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, nas declarações da KeysFan, passa por prestar um serviço pós-venda vitalício para resolver qualquer dos problemas dos utilizadores.

Por fim, para os utilizadores que procuram as melhores promos de SO Windows ou MS Office, a Keysfan pode oferecer uma série de oportunidades de descontos. Para quem quer descobir o que se diz sobre a plataforma então recomenda-se a visita ao TrustPilot.