Chaves digitais Windows e Office baratas com o código TT30 na GoodOffer24
A promoção de meio de ano da GoodOffer24 já arrancou e coloca as chaves digitais de Windows e Office em valores difíceis de ignorar. Com o código TT30 aplicado no checkout, o desconto chega aos 30% sobre uma tabela que já parte de preços baixos.
A lógica é simples. A GoodOffer24 vende chaves digitais para ativação imediata, entregues por email após a compra, sem caixas nem esperas pelos correios. Não há mensalidades nem subscrições: paga-se uma vez e o produto fica associado à máquina. É uma via prática para quem precisa de pôr um computador a trabalhar sem gastar o equivalente a um portátil só no software.
Esta campanha de meio de ano abrange sistemas operativos, suites de produtividade, versões para servidores e ainda packs que juntam Windows e Office num único pagamento. Em todos os casos, o caminho para o melhor preço passa por introduzir o código TT30 antes de finalizar a encomenda.
Como aplicar o código TT30
O processo demora menos de um minuto. Depois de escolher o produto e avançar para o checkout, há um campo para inserir o código promocional. Ao introduzir TT30 e confirmar, o desconto de 30% é aplicado de imediato sobre o valor apresentado. Os preços indicados abaixo já refletem o resultado final com o código ativo.
Windows 11 e Windows 10
Para quem quer atualizar o sistema operativo ou reinstalar uma versão limpa, esta é a categoria mais procurada. As chaves cobrem desde a edição doméstica até à Enterprise LTSC, pensada para estabilidade a longo prazo.
- Microsoft Windows 11 Pro OEM (global) por 21,8€ com o código TT30
- Microsoft Windows 11 Home OEM (global) por 17,9€ com o código TT30
- Microsoft Windows 10 Pro OEM (global) por 16,8€ com o código TT30
- Microsoft Windows 10 Home OEM (global) por 14€ com o código TT30
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (global) por 12,2€ com o código TT30
Comprar Windows 11 Pro por 21,8€ »
Office 2024, 2021 e versões anteriores
A suite de produtividade da Microsoft surge com uma das maiores surpresas da campanha: a edição de 2024 fica abaixo das versões mais antigas. Para quem trabalha com Word, Excel e PowerPoint no dia a dia, vale a pena comparar antes de decidir.
- Microsoft Office 2024 Professional Plus (global) por 13,4€ com o código TT30
- Microsoft Office 2021 Pro Plus (global) por 65,9€ com o código TT30
- Microsoft Office 2019 Pro Plus (global) por 47,8€ com o código TT30
- Microsoft Office 2016 Pro Plus (global) por 26,2€ com o código TT30
- Microsoft Access 2024 (global) por 18,2€ com o código TT30
Comprar Office 2024 Professional Plus por 13,4€ »
Windows Server 2025 e 2022
A campanha também contempla quem gere infraestruturas ou monta ambientes de teste. As edições Standard mais recentes do Windows Server entram na promoção com valores que se destacam neste segmento.
- Windows Server 2025 Standard (global) por 20,9€ com o código TT30
- Windows Server 2022 Standard (global) por 20,8€ com o código TT30
Packs Windows mais Office
Para quem está a configurar um equipamento de raiz, os packs resolvem sistema operativo e produtividade de uma só vez, normalmente com vantagem face à compra separada.
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus por 37,2€ com o código TT30
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus por 53,4€ com o código TT30
Ver pack Windows 10 Pro + Office 2019 por 53,4€ »
Vale a pena nesta promoção de meio de ano?
Para quem precisa de ativar Windows ou Office sem comprometer o orçamento, a relação entre preço e funcionalidade é o argumento mais forte desta campanha. O detalhe que faz a diferença continua a ser o mesmo: introduzir o código TT30 no checkout para garantir o desconto de 30%. Como em qualquer promoção de meio de ano, o stock e a duração são limitados, por isso convém decidir com alguma margem.
Mais ofertas e novidades da GoodOffer24 podem ser acompanhadas através da agência Mediamz.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 e da Mediamz.