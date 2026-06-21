Chaves digitais Windows e Office baratas com o código TT30 na GoodOffer24

A promoção de meio de ano da GoodOffer24 já arrancou e coloca as chaves digitais de Windows e Office em valores difíceis de ignorar. Com o código TT30 aplicado no checkout, o desconto chega aos 30% sobre uma tabela que já parte de preços baixos.

A lógica é simples. A GoodOffer24 vende chaves digitais para ativação imediata, entregues por email após a compra, sem caixas nem esperas pelos correios. Não há mensalidades nem subscrições: paga-se uma vez e o produto fica associado à máquina. É uma via prática para quem precisa de pôr um computador a trabalhar sem gastar o equivalente a um portátil só no software.

Esta campanha de meio de ano abrange sistemas operativos, suites de produtividade, versões para servidores e ainda packs que juntam Windows e Office num único pagamento. Em todos os casos, o caminho para o melhor preço passa por introduzir o código TT30 antes de finalizar a encomenda.

Como aplicar o código TT30

O processo demora menos de um minuto. Depois de escolher o produto e avançar para o checkout, há um campo para inserir o código promocional. Ao introduzir TT30 e confirmar, o desconto de 30% é aplicado de imediato sobre o valor apresentado. Os preços indicados abaixo já refletem o resultado final com o código ativo.

Windows 11 e Windows 10

Para quem quer atualizar o sistema operativo ou reinstalar uma versão limpa, esta é a categoria mais procurada. As chaves cobrem desde a edição doméstica até à Enterprise LTSC, pensada para estabilidade a longo prazo.

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Office 2024, 2021 e versões anteriores

A suite de produtividade da Microsoft surge com uma das maiores surpresas da campanha: a edição de 2024 fica abaixo das versões mais antigas. Para quem trabalha com Word, Excel e PowerPoint no dia a dia, vale a pena comparar antes de decidir.

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Windows Server 2025 e 2022

A campanha também contempla quem gere infraestruturas ou monta ambientes de teste. As edições Standard mais recentes do Windows Server entram na promoção com valores que se destacam neste segmento.

Packs Windows mais Office

Para quem está a configurar um equipamento de raiz, os packs resolvem sistema operativo e produtividade de uma só vez, normalmente com vantagem face à compra separada.

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Vale a pena nesta promoção de meio de ano?

Para quem precisa de ativar Windows ou Office sem comprometer o orçamento, a relação entre preço e funcionalidade é o argumento mais forte desta campanha. O detalhe que faz a diferença continua a ser o mesmo: introduzir o código TT30 no checkout para garantir o desconto de 30%. Como em qualquer promoção de meio de ano, o stock e a duração são limitados, por isso convém decidir com alguma margem.

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