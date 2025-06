Prepare o seu PC para o Windows 11: como instalar, ativar e poupar dinheiro

Com a chegada do Windows 11, muitos utilizadores procuram uma forma económica e segura de atualizar os seus sistemas. Felizmente, é possível ativar o Windows 11 por apenas 9,1€ com recurso a chaves digitais, utilizando o cupão promocional TT30. Esta é uma solução prática, fiável e acessível para garantir a ativação do sistema operativo mais recente da Microsoft.

Ferramentas para verificar compatibilidade

Antes de qualquer instalação, é fundamental confirmar se o seu equipamento é compatível com o novo sistema. Pode utilizar a ferramenta oficial PC Health Check da Microsoft ou aplicações alternativas como o WhyNotWin11, que analisam requisitos essenciais como TPM 2.0, Secure Boot e processadores suportados.

E se o PC não for compatível?

Se o seu computador não cumprir os critérios oficiais, ainda assim existem formas seguras de instalar o Windows 11. Pode recorrer a ISOs modificadas que contornam algumas restrições, mas o mais importante é garantir uma ativação legítima através de chaves digitais fiáveis.

Instalação fácil e ativação em minutos

Depois de instalar o Windows 11, só precisa da chave certa. A GoodOffer24 oferece a chave do Windows 11 Home por apenas 17,2€ e a versão Pro por apenas 20,1€, aplicando o cupão TT30.

Office para acompanhar o sistema

Se vai formatar o computador ou está a configurar uma máquina nova, pode aproveitar também para instalar o Office. A GoodOffer24 tem o Office 2021 Pro Plus por 84,1€, ou opções mais acessíveis como o Office 2016 por 24,5€ — sempre com o mesmo desconto de 30%.

Outras ofertas recomendadas

Como aplicar o cupão TT30

Basta adicionar os produtos desejados ao carrinho no site GoodOffer24, inserir o código TT30 na finalização da compra e o desconto será aplicado automaticamente. Uma forma simples e económica de ativar o Windows e o Office com segurança.

Conclusão

Atualizar para o Windows 11 pode ser mais fácil do que se imagina. Com ferramentas acessíveis e chaves digitais da GoodOffer24, a transição para o novo sistema pode ser feita com confiança, rapidez e a um preço extremamente competitivo.

