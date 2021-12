Cloud Backup: O que é e qual a importância para o seu negócio?

O Backup é uma operação fundamental para manter os seus dados seguros e assegurar a continuidade do negócio. Quais são as vantagens do Cloud Backup em comparação com o armazenamento tradicional?

Porque é que o Cloud Backup é tão importante para empresas de qualquer que seja a dimensão?

Um backup corresponde a uma cópia parcial ou integral de todos os seus ficheiros importantes, tais como fotos, contactos, emails, documentos de negócio, bases de dados ou outros ficheiros relevantes. Ainda que os tenha sempre armazenados no seu servidor, computador ou telemóvel, deve manter uma cópia de segurança remota, segura e sempre acessível.

Existem múltiplas ameaças no que respeita ao armazenamento de dados e múltiplos fatores ou ameaças, tanto acidentais como intencionais, que podem levar à eliminação de dados, ficheiros e documentos que sustentam o seu negócio online.

O Backup dos dados do seu negócio é essencial para mantê-lo salvaguardado, seja por avarias de hardware, falhas, propagação de vírus devido a software malicioso, ataques informáticos, erros a eliminar ou a substituir informação, distração humana, incêndios, etc.

Uma correta definição e implementação de uma política de backups dos seus dados através de um sistema de backup eficiente é fulcral e sinónimo de continuidade de negócio, pois minimiza a perda de dados e o tempo necessário para restaurar as operações.

O que é o Cloud Backup?

Os procedimentos de backup criam uma ou mais cópias de dados a serem restaurados em caso de necessidade de reposição devido a perda de dados.

Para garantia de disponibilidade da informação, o sistema de backup deve utilizar dispositivos de armazenamento diferentes daqueles em que os dados foram gerados ou processados. Isto porque uma solução de hardware no local, por mais segura e de alta qualidade que seja, pode estar sujeita a falhas ou outros eventos imprevistos, tais como incêndio, terramoto e inundações ou eventos maliciosos.

Para mitigar estes problemas, pode optar por soluções de Cloud Backup, um método mais eficaz de armazenamento de dados que assegura um backup constante e seguro através do armazenamento de dados num servidor através da rede.

As vantagens do Cloud Backup

A realização de backups deve ser sempre efetuada para uma localização remota e distante do ambiente produtivo, sendo o Cloud Backup a solução indicada para o efeito. Por exemplo, se optar pelos serviços de Cloud Protect da PTisp, os seus dados são enviados de forma segura para Datacenters Certificados, garantindo o acesso aos dados 24h por dia 7 dias por semana.

Se compararmos os sistemas tradicionais, com o Cloud Backup, este apresenta inúmeras vantagens, nomeadamente:

Os dados não estão ligados ao seu hardware, sendo armazenados em locais diferentes para sua salvaguarda. Em caso de falhas, roubo, ataques ou devido a desastres naturais (inundações, incêndios, etc.) tem sempre a possibilidade de recuperar os dados da nuvem em poucos passos.

Antes de serem transferidos para a Cloud, os ficheiros são encriptados. Desta forma, em caso de roubo por pessoas desconhecidas, tornam-se ininteligíveis e efetivamente inacessíveis.

Os backups na Cloud tratam-se de uma solução escalável com espaço de armazenamento que pode ser expandido à medida das necessidades do seu negócio.

Não existe a necessidade de se preocupar com hardware, redundância de dados e substituição de discos rígidos.

O backup de dados pode ser configurado automaticamente, sem a necessidade de operações complexas.

Porquê escolher uma solução de Cloud Backup para a sua empresa?

As operações de backup são de extrema importância para todos os tipos de negócio, independentemente da sua dimensão, uma vez que podem determinar a continuidade do seu negócio em caso de desastre.

O Cloud Backup é o método mais eficaz de armazenamento de dados uma vez que garante um backup consistente e seguro através da rede. É também uma garantia válida para a empresa porque lhes permite replicar os seus dados num centro de dados diferente do centro de produção, para os proteger contra roubo, inundação, incêndio ou qualquer outro cenário que possa comprometer a funcionalidade dos sistemas informáticos e para os recuperar imediatamente se necessário.

A Solução de Cloud Backup da PTisp

A PTisp disponibiliza um sistema de Cloud Backup, o Cloud Protect. Trata-se de uma solução completa com Backup, Anti-Malware, Anti-Ransomware, Patch Management e Gestão de Updates para garantir a real segurança dos seus sistemas. Salientamos também que recuperação de dados é simples e conseguida em apenas alguns cliques. Através do painel disponibilizado tem acesso ao estado dos updates de segurança.

O Backup é realizado através de software – agente – que é instalado no seu computador ou no servidor e que armazena a informação através de uma ligação segura à Internet num servidor remoto. A operação é completamente automática e permite recuperar ficheiros em poucos cliques com a certeza de que os dados arquivados estarão sempre acessíveis e disponíveis.

O Cloud Protect pode ser utilizado para proteção de:

Postos de trabalho fixos ou móveis,

Tablets, smartphones,

Servidores virtuais ou servidores físicos.

Permite-lhe também uma gestão “all-in-one” de cópias de segurança de todos os seus dispositivos (Servidor, Desktop, Mac, Android e iOS). Poderá aceder aos seus backups onde e quando quiser, bastando, para isso, aceder ao painel de controlo e efetuar a reposição ou download dos dados.

Quando os seus dados são transferidos para o Cloud Protect da PTisp, estes são encriptados e por isso, está salvaguarda a confidencialidade dos dados, impedindo o seu acesso por parte de pessoas não autorizadas, o que é importante para garantia de conformidade a este nível com o RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), que entrou em vigor em 25 de maio de 2018.

De salientar o facto que existe encriptação total AES-256 no processo de backup, e SSL 2048-BIT no portal de gestão. Após o backup inicial e com sistema incremental, os processos de backup são mais rápidos, efetuando backup apenas dos dados novos ou que foram alterados.

Os backups são efetuados de forma automática e sem necessidade de intervenção humana. A Gestão pode ser efetuada via interface web para configuração dos backups, reposições, gestão de alertas, e muito mais.

Poderá a todo o tempo ajustar as políticas de backup, bem como aumentar ou reduzir o espaço em disco, de acordo as suas necessidades. Ao optar pelo Cloud Protect da PTisp, a informação do seu negócio ficará alojada em Datacenters certificados localizados em Portugal e conforme o regulamento de proteção de dados.

