Network Slicing: O 5G para serviços críticos de emergência

Muito se tem ouvido falar no 5G, a quinta geração de redes móveis que é baseada na tecnologia OFDM. O 5G de que ouvimos hoje falar é o “5G da Internet”, a evolução do 4G. No entanto, o 5G vai muito mais além do que possamos imaginar. Além de velocidades mais rápidas (10 Gbps) e maior capacidade, o 5G tem um tempo de resposta muito mais rápido, atingindo uma latência inferior a 5 milissegundos (no 4G é de 20 a 30 ms).

Mas servirá o 5G para serviços críticos de emergência? Sim, a tecnologia também foi projetada para isso.

O 5G vai potenciar uma série de serviços inovadores. Realidade virtual e aumentada, carros conduzidos remotamente ou autónomos, cirurgias à distância, são alguns dos exemplos que poderão ter na base uma rede de comunicações assente no 5G. Como referido, a latência baixará para os 5ms, podendo abrir portas a um novo mundo de possibilidades e cenários.

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permitir dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

Network Slicing – A “fatia” da rede para serviços críticos

O Network Slicing permite criar redes personalizadas para serviços críticos, como se houvesse uma ‘fatia’ específica da rede (desde a estação base até ao Core da rede) dedicada para situações urgentes que necessitam de uma resposta da rede imediata, em tempo real e sem falhas.

Com este “tipo de rede”, será possível realizar cirurgias à distância, gerir ambulâncias ou equipas de bombeiros em situação de emergência, entre muitos outros cenários. Esta atribuição de recursos de modo personalizado é feita de forma dinâmica, o que se traduz numa forma mais eficiente e economicamente mais viável, só possível através das técnicas de virtualização das várias funções da rede.

O Network Slicing permite novas oportunidades de negócios para operadores de serviços de comunicação numa ampla gama de casos de uso e setores, tornando possível criar redes virtuais adequadas às mais diversas finalidades.