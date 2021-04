WhatsApp: Não pode responder aos seus contactos? Deixe uma resposta automática

O WhatsApp é hoje uma ferramenta de comunicação importante. Além das conversas com os amigos e com a família, há negócios a acontecer e há conversas que não podem ficar sem resposta. No entanto, nem sempre é pertinente responder, mas também é desagradável deixar a pessoa horas à espera. As respostas automáticas podem facilitar a comunicação.

De forma nativa não é possível fazê-lo, mas existe uma solução bastante completa e eficaz, e que não se cinge apenas ao WhatsApp, podendo ser utilizada noutras plataformas de comunicação.

As conversas por WhatsApp são muito frequentes no nosso dia-a-dia e por lá temos contactos que não queremos deixar muito tempo à espera. No entanto, existe vida a acontecer fora do smartphone e nem sempre é possível responder no imediato. Para esses casos, podemos avisar a pessoa que, naquele momento não estamos disponíveis, mas, assim que possível, iremos responder.

Seria ótimo que o WhatsApp tivesse esta opção nativa, mas não tendo há que encontrar soluções.

WhatsAuto – a solução para as respostas automáticas no WhatsApp

A app WhatsAuto está disponível para Android e a sua interface remete-nos para aquilo que é o próprio WhatsApp. No entanto, além de permitir criar respostas automáticas para essa app, é possível fazê-lo para Telegram, Instagram, Messenger e Twitter.

E não é só respostas automáticas permite enviar, permite, por exemplo, criar o seu próprio Bot de forma simples e intuitiva.

Depois de instalada a App deverá fazer login, para que as suas informações fiquem todas associadas à sua conta. Tenha em consideração que a aplicação está em português do Brasil e, por isso, algumas traduções possam não nos fazer muito sentido.

Mas para criar as respostas automáticas o processo é o seguinte:

No menu CASA, selecione o texto que quer enviar como resposta automática Poderá editar e escrever a sua própria resposta em “Texto de resposta automática” Ative a resposta automática. A primeira vez que o fizer terá que ativar as respetivas permissões no smartphone.

Com a Resposta automática ON, assim que receber uma mensagem no WhatsApp, é deixada instantaneamente a sua resposta de indisponibilidade para responder e o contacto fica com a indicação de que se trata de uma resposta automática.

Todos os dias pratica exercício das 11h às 12h, ou vai buscar os miúdos à escola das 17h às 17h30? Então é possível programar respostas para esses períodos. Para tal, é necessário, no entanto, ter acesso à conta premium disponível por 5,99 € dentro da app.

Além disso, algo que é possível editar é o tempo de resposta da mensagem automática, podendo esta ser instantânea, com um atraso de 5 segundos (ou ajustável) e, além disso, definir que apenas quer responder uma vez à mesma pessoa ou grupo.

Esta última opção é muito importante, porque muitas vezes, a escrever são deixadas várias mensagens para desenvolver um tema e será desagradável a outra pessoa estar constantemente a receber a resposta.

Ao explorar os vários menus, poderá encontrar mais funcionalidades que lhe poderão ser úteis na gestão das suas conversas.