Narrowband-IoT (NB-IoT): O que é e para que serve?

Já ouviu falar em (NB-IoT? As tecnologias de comunicação evoluíram e o mundo está pronto para entrar numa nova dimensão. Por exemplo, com o 5G iremos ter mais largura de banda, iremos ter tecnologia de comunicação para cenários críticos e melhores soluções para a área da medicina, etc.

Uma das tecnologias que tem vindo a ganhar destaque é o Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Quais as principais características?

NB-IoT é uma tecnologia LPWA (Low Power Wide Area), que permite obter um elevado número de ligações a dispositivos e sensores, sem interferências e com maior cobertura. Esta tecnologia permite, ainda, uma otimização do consumo da bateria dos dispositivos, podendo em alguns casos garantir vários meses sem necessidade de recarga.

Tal como Lora ou a Sigfox, esta é uma tecnologia para a área da Internet das Coisas.

Resumo das principais características da tecnologia NB-IoT

Tecnologia de baixo custo

Baixo consumo energético

maior longevidade das baterias dos equipamentos;

ligação de um número massivo de equipamentos IoT

cobertura de longo alcance e em ambientes indoor

Largura de Banda: 180 Khz

Latência: 1,5 a 10 seg

Funcionamento em Half-Duplex

Transmissão de Dados: 100 Kbps

Esta tecnologia pode ser usada nos mais diversos cenários. Por exemplo, na monitorização de tráfego humano e de veículos, avaliação de variáveis de uma cidade/vila ou aldeia (ex. ruído, temperatura, humidade, etc), para a área do Turismo, para a área agrícola, para soluções hidrográficas, etc.

