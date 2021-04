Play Store: Apps que não cumprirem as novas regras da Google serão banidas da loja

A Play Store é uma gigante loja de apps e jogos para dispositivos Android disponível em mais de 190 países. Ao longo do anos, desde 2008, temos visto a Google a melhorar a plataforma, mas com frequência somos confrontados com notícias de apps que estiveram disponíveis e que acabam por ser retiradas por serem maliciosas ou fraudulentas.

Para ajudar o utilizador a escolher melhor as suas app e para minimizar a presença de apps falsas ou que apenas surgem com o intuito de roubar dados dos utilizadores, em breve serão feitas algumas mudanças importantes na plataforma. Com estas mudanças, a loja também será um espaço mais limpo.

A Google acabou de anunciar novas políticas e diretrizes para a sua Play Store que tem como objetivo tornar as listas de apps mais sucintas, precisas e menos desagradáveis. Em breve, passarão a existir novas regras que abrangem áreas como capturas de ecrã e vídeos demonstrativos das apps e ainda uma nova política para títulos, ícones, imagens e descrições das apps.

A ação da Google para este ano passa por banir da loja uma série de truques que os programadores utilizam para chamar a atenção do cliente, como é o caso de escrita do nome da app com letras maiúsculas, utilização de emojis, indicação de promoções ou chamadas de atenção do tipo “Instale agora”, aplicado tanto no título quanto na imagem da app.

Nas imagens seguintes, a Google mostra exemplos do que vai passar a ser proibido existir na sua loja e a forma correta de o fazer.

O que não mostrar na Play Store

Nos exemplos deixados pela Google são percetíveis alguns dos truques usados pelos programadores e que a empresa quer banir de vez, até porque muitas vezes, esta indicação pode ser enganadora.

Indicar elementos de ranking tanto gráficos como escritos, indicar promoções ou preços no título como “free”, “sale” ou “no adds”, utilizar elementos a incentivar a instalação, e usar texto em maiúsculas, pontos de exclamação e emojis, são alguns dos exemplos deixados.

Como deve ser uma apresentação de uma app na loja da Google

Para contrapor com estes exemplos negativos, a Google deixou também a indicação do que será uma prática correta na sua loja.

Um pré-anúncio aos programadores

Estas alterações que trarão vantagens aos utilizadores estão a ser agora anunciadas pela Google como um “pré-anúncio” aos programadores. As mudanças entrarão em vigor a partir de meados do ano e, assim, terão tempo para fazer os devidos ajustes e não verem as suas apps banidas da loja por incumprimento das novas regras.