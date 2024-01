Domingo é dia de dicas do Microsoft Word – Dica 1

Ainda se lembram da nossa rubrica "Domingo é dia de dicas do Microsoft Word"? Esta rubrica surgiu em 2011 e foram criados vários artigos que ainda hoje são muito populares. Mas, com as novas versões do Word, decidimos fazer uma atualização desta rubrica. Vamos lá?

Dica Word: Como gerar automaticamente texto?

Para começar, hoje vamos ensinar um truque! Quantas vezes queremos mostrar alguma formatação no Word e não temos texto? Nesse momento ou vamos à Internet e copiamos meia dúzia de frases ou então tentamos arranjar outro documento já com texto. Sabia que o Word consegue produzir texto automaticamente? Pois, é verdade... mas certamente não é aquilo que está a pensar.

Usando a fórmula rand(X, Y), onde X é o número de parágrafos que o texto aleatório vai ter e Y é o número de frases em cada um dos parágrafos, facilmente podemos ter um texto no nosso documento.

Para isso basta que faça, por exemplo, =rand(4, 5), para que seja criado um texto aleatório com 4 parágrafos e em que cada parágrafo tem 4 frases.

No próximo domingo teremos mais dicas Word. Se tiverem sugestões já sabem, deixem em comentários que teremos todo o gosto de criar umas dicas com as vossas sugestões.