Windows 11: desativar funcionalidades desnecessárias

O Windows 11 traz uma série de novas funcionalidades que prometem melhorar a sua experiência de utilização. No entanto, algumas dessas funcionalidades podem ser desnecessárias para muitos utilizadores e acabar por consumir recursos preciosos do sistema. Neste artigo, vamos explorar como desativar essas funcionalidades para otimizar o desempenho do seu computador e ainda conhecer o melhor software que pode ajudar a sua produtividade.

Aprender a desativar funcionalidade não é algo necessariamente mau. Existem abaixo algumas dicas que podem, inclusive, melhorar a performance do seu PC. Conheça todo o manacial de opções que pode tomar no seu PC.

Remover Widgets desnecessários

Os Widgets do Windows 11 são uma nova funcionalidade que pode não ser útil para todos os utilizadores. Para desativar os Widgets, no campo da pesquisa escrever WIDGETS e, de seguida, desligar.

Desativar Assistente de Concentração

O Assistente de Concentração é uma funcionalidade que ajuda a minimizar distrações ao ocultar notificações. No entanto, caso não o utilize, pode desativá-lo em Definições > Sistema > Assistente de Concentração e escolher Desativado.

Gestão dos Serviços de Arranque

Muitos serviços e aplicações iniciam automaticamente quando o Windows é carregado, o que pode abrandar o arranque do sistema. Para gerir estes serviços, pressione Ctrl + Shift + Esc para abrir o Gestor de Tarefas, vá até à opção lateral APLICAÇÕES DE ARRANQUE e desative os programas que não são necessários no arranque do sistema.

Utilize Softwares de otimização de sistema

Desativar funcionalidades do OneDrive

O OneDrive está integrado no Windows 11 e pode consumir recursos consideráveis ao sincronizar ficheiros constantemente. Para desativar, clique com o botão direito no ícone do OneDrive na barra de tarefas, selecione Definições, vá até à aba Conta e clique em Desassociar este PC.