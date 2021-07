Mesmo não sendo dos mais conhecidos serviços da gigante das pesquisas, o Google Lens é um dos mais interessantes. De forma simples e rápida, qualquer imagem é lida e abre depois ao utilizador um leque de possibilidades associadas.

Até agora esta solução era um exclusivo dos smartphones, tanto no Android como no iOS, onde pode ser usado de forma única e muitos simples. Mas como é normal na gigante das pesquisas, este vai mais longe e está agora presente no desktop. Veja por isso como usar o Google Lens no Chrome do seu PC.

Quer seja a reconhecer imagens, obter texto nestas mesmas ou até a ajudar nos TPC, o Google Lens é uma ferramenta única. Tudo assenta nos mecanismos de IA e a de reconhecimento da gigante das pesquisas, mas mostra como poderá em breve ser o futuro de qualquer sistema.

Com uma presença única no Android, onde se integra de forma perfeita, e no iOS, esta ferramenta é essencial. A Google certamente que não vai limitar o Lens a estes sistemas e isso pode ser já visto no desktop, recorrendo ao Chrome.

Ao fazer uma pesquisa de uma imagem ou ao verem o resultado de uma pesquisa no Google, e usado o browser da gigante das pesquisas, vão notar algo de diferente. Ao escolherem uma imagem nos resultados, vão notar de imediato a presença do Google Lens.

No canto superior direito, junto às opções de partilha e de avanço ou recuo nos resultados que já conhecem, há algo diferente. Falamos do logótipo do Google Lens, que irá de imediato pesquisar imagens similares à escolhida, com os resultados apresentados abaixo.

Mesmo após ter os resultados, a pesquisa na imagem pode ser alterada ou corrigida. Basta para isso alterar o tamanho da área de pesquisa ou a sua posição, para obter outros elementos. O Google Lens rapidamente adapta a pesquisa e apresenta novos resultados.

Mesmo não tendo todas as funcionalidades encontradas no Android ou no iOS, esta é uma excelente adição à pesquisa de imagens da Google. O Lens vai certamente evoluir e trazer para o desktop muito mais do que existe agora e que todos querem ter em breve.