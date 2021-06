Quem gosta de música reconhece no Spotify e noutros serviços de streaming uma qualidade única facilitar o acesso. Assim, e numa simples app do smartphone, temos acesso a um catálogo quase infinito de artistas e de álbuns, sejam recentes ou mais antigos.

Estas apps trazem sempre mais extras, que as tornam únicas e melhores. O Spotify tem algo diferente e deixa os utilizadores definirem um tempo para parar de tocar. É a forma perfeita de adormecer a ouvir a música preferida.

São constantes as melhorias que o Spotify traz para as suas apps e para o player baseado no browser. Estas melhoram a oferta ao utilizador e garantem que podem ser usadas de forma ainda melhor, explorando o que este serviço oferece.

Usado em qualquer situação, o Spotify pode ajudar no trabalho, no desporto, no lazer e até para adormecer. O problema que existia era que ficava a tocar durante o resto do tempo, até que o utilizador voltasse a acordar para desligar.

Claro que esta foi adaptada e tem já uma solução para este problema. Pode ser definido um temporizador para desligar a música e assim ajudar o utilizador. Basta que abra a música que está a tocar, normalmente estando esta na zona inferior da interface do Spotify.

Na interface da música, existe um menu de acesso, os 3 pontos verticais, que fica no canto superior direito. Ao abrir esse menu, estão presentes várias opções, sendo uma delas a que tem o nome de entrada Temporizador de sono.

Ao abrir esta área tem presente várias opções de tempo que pode ser escolhidas. Falamos de blocos de 5 minutos, que vai crescendo até 30, 45, 60 minutos e também até ao final da música que está a tocar. O utilizador só precisa de escolher o pretendido.

É desta forma simples que pode escolher quando o Spotify vai desligar a música. De forma automática e sem qualquer intervenção, esta app vai silenciar-se e colocar em pausa a música, para que possa adormecer sem barulho.