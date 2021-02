Dica: Como usar a vista dupla no Street View do Google Maps

A Google tem estado a melhorar o seu Maps constantemente. Este serviço de mapas é já essencial para muitos, quer para descobrirem locais, quer para que possam ser guiados até aos seus locais de destino.

Uma das mais recentes novidades foi apresentada para o Street View. Este passou a contar com uma vista dupla, onde mostra o mapa e também a vista real do local. Não é complicado de usar, mas requer alguma atenção do utilizador. Veja como usar esta novidade.

Explorar as novidades do Google Maps

Usar o Google Maps é já algo natural hoje em dia. Presente em qualquer smartphone, ajuda os utilizadores a navegarem e a descobrirem locais que não podem visitar fisicamente. Simples de usar, recebe com frequência novidades e melhorias relevantes.

O Street View foi uma das melhorias que foi recebendo ao longo dos anos. Este traz para o Google Maps imagens reais e que mostram o que o utilizador está a ver em cada local. É uma informação útil e essencial para ajudar.

Escolher o locar do Street View

Para usarem a nova vista dupla, devem usar as mesmas opções anteriores. Carreguem no ponto do mapa de que querem visualizar informações. Estas surgem na zona inferior, devendo por isso ser puxada para cima. Toda a informação estará agora aqui.

Para aceder à vista dupla devem agora carregar na imagem superior, associada ao local e também ao Street View. De imediato será aberta a janela dupla, com uma vista do local em cima e outra com o mapa desse mesmo local.

Descobrir a vista dupla deste serviço

Caso pretendam ter a vista total que o Street View oferece, só precisam de carregar na zona inferior da imagem, com as 2 setas. O mesmo pode ser feito de forma inversa, para ter novamente a vista dupla. Só precisam de carregar no mesmo símbolo na imagem total.

É desta forma simples que podem explorar esta novidade do Google Maps. De forma muito simples e rápida alternam entre a vista dupla e a total, tal como muitas vezes é necessário para ajudar a reconhecer os locais e os caminhos a seguir.