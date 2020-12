Dica: Como gravar e usar as rotas que mais usa no Google Maps

A Google está constantemente a mudar e a melhorar a interface do Maps, para ser mais simples e útil de usar. Por vezes as novidades são subtis e pouco visíveis, mas muito importantes para o utilizador. Assim, numa das mais recentes atualizações surgiu uma nova área, que todos podem usar.

A novidade mostra os locais mais visitados e que podem ser gravados e usados como destino nas rotas que usa no Google Maps.

Novidades num separador do Google Maps

O Google Maps tem passado por muitas mudanças recentemente. A sua interface tem sido mudada, apareceram novas funcionalidades e outras foram melhoradas.

Uma das novidades agora lançadas muda o rodapé do Google Maps e traz um novo separador a esta zona. O seu nome é Ir e concentra ali um pouco do histórico de destinos do utilizador. Para ser consultado o utilizador só precisa de clicar nessa área.

Histórico dá os pontos mais usados

Uma nova área será aberta de imediato, mostrando os pontos já guardados e um conjunto de sugestões do Google Maps. Estas surgem com base no histórico recente de pesquisas e navegação dos utilizadores e podem ser usadas por todos.

Clicando no ícone do alfinete, o utilizador irá memorizar esse ponto para poder usar mais tarde. Para isso, só precisa de abrir este separador e escolher o que memorizou antes ou está nas sugestões. Estes vão estar organizados e memorizados por ordem de adição.

Rotas mais usadas ficam acessíveis

Cada um mostrará o tempo que demora a ser atingido e também como está o trânsito no caminho. Para usar só precisam de carregar no botão Iniciar e de imediato o Google Maps iniciará a apresentação da rota e das indicações para o destino.

Este pode parecer uma novidade menor, mas a verdade é excelente para quem usa o Google Maps para se orientar. Rapidamente vão ter acesso aos destinos preferidos ou mais usados, tudo arrumado num separador de fácil acesso.