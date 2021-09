As apps no ecossistema Android são uma parte essencial. É por este meio que os smartphones conseguem crescer e receber novas funcionalidades, muitas vezes essenciais para os utilizadores e para as suas tarefas.

Claro que estas, após cumprirem a sua função, não precisam ficar eternamente no smartphone, podendo ser eliminadas. Hoje mostramos como podem manter o Android mais arrumado e desinstalar várias apps em simultâneo, num smartphone.

Instalar e usar as apps no Android é um processo simples. Basta escolher o que se pretende e rapidamente encontramos essa proposta na Play Store. Claro que requer uma gestão criteriosa, para assim não acumular elementos desnecessários.

Claro que este processo não precisa de ser realizado de forma constante, a cada app que deixamos de usar ou as que não sabemos se ainda são úteis. Por norma, é uma ação que se realiza espaçada no tempo e com várias apps a serem removidas do smartphone.

Assim, interessa saber como remover várias apps de forma agregada, para assim evitar ter de tratar de todas as apps de forma isolada. Abram a Play Store e depois carreguem na imagem do utilizador. No menu que for aberto, escolham a opção Gerir apps e dispositivos.

Nesta área, devem agora escolher uma nova opção presente, para avançarem no processo. Falamos da área onde está indicado o espaço que as apps ocupam no Android. Carreguem aí e vão aceder diretamente à lista de todas as apps instaladas no smartphone.

Escolham então as apps que já não usam ou que querem remover, selecionando-as de forma agregada. Só precisam, depois, de carregar no ícone do caixote do lixo, em cima, para continuar com este processo de limpeza. Será pedida uma confirmação, que devem concordar para terminar o processo.

Repitam esta ação de forma periódica para ganharem espaço no smartphone Android, enquanto eliminam o que não precisam e que não fazem falta. É algo simples e que qualquer utilizador pode fazer sem consequências negativas.