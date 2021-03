Dica: Como ativar e usar o novo Dark Mode no Google Maps do Android

O dark mode é já uma realidade em muitas apps e sistemas operativos. O Android está desde o início na linha da frente desta adoção e a Google tem feito o mesmo com as suas apps, ainda que de forma mais lenta.

A mais recente a ter esta medida única de proteção foi o Google Maps. Depois de vários meses a testar e a experimentar, chegou finalmente ao Android e a todos os utilizadores. É hora de saber como o ativar e usar para seu proveito próprio.

Dark Mode volta para todos

O dark mode não é apenas uma adaptação dos sistemas operativos e das apps para proteger os utilizadores. É já uma forma quase natural de ter uma interface que consome menos energia e que assim se torna muito mais interessante de usar.

A Google estava há vários meses a testar esta novidade no Maps, ainda que de forma tímida e privada. Alguns utilizadores tiveram acesso antecipado, para assim garantir que não existiam problemas e que estava pronta para ser usada no dia a dia.

Simples de ativar

Agora que está disponível, é simples de ativar e de usar. Esta poderá ser uma opção ativada de forma permanente ou, se o utilizador preferir, que se adapta ao que o Android está a usar no momento. Tudo é simples de configurar.

Basta abrir o Google Maps, carregar no avatar do utilizador e depois escolher a opção Definições. Aqui dentro devem escolher a nova opção Tema, que estará perto do topo na lista de funções presentes nesta área do serviço de mapas.

Só escolher o que querem no Google Maps

É aqui dentro, na nova área aberta que vão poder escolher uma das 3 opções disponíveis para o dark mode. Podem optar por sempre tema claro, sempre tema escuro ou o mesmo tema do dispositivo. As opções são lógicas e percetíveis de imediato.

Ao escolher uma das 3 opções, esta será de imediato aplicada e passa a ser a definição do Google Maps. Toda a interface vai adaptar-se ao que for escolhido, em especial se o dark mode for a opção que o utilizador resolver usar.

Dark Mode adaptado à sua função

Como pode ser visto nas imagens acima, a interface do Google Maps está já adaptada a este modo. Não se limita a trocar as cores, mas adapta-se a tudo o que este serviço de mapas tem para oferecer. Todas as cores dos mapas são adaptadas e ajustadas, mantendo a mesma legibilidade e fácil compreensão.

A Google tinha prometido para breve esta mudança essencial no Maps. Chega agora e para todos, ainda que de forma gradual, bem ao estilo do que a gigante das pesquisas nos habituou. Já receberam o dark mode?