Como utilizar o email em vez do número de telemóvel no iMessage

Já alguma vez quis esconder o seu número de telemóvel no iMessage, seja por razões de privacidade ou outro propósito? Pois bem, saiba que isso é possível e bastante fácil de fazer. Descubra como!

A Apple permite aos utilizadores acederem ao iMessage com os seus números de telemóvel ou endereços de email, mas a questão aqui é que quando configura o serviço num iPhone, o seu número de telemóvel é utilizado por predefinição.

Alguns utilizadores podem desejar manter os seus números de telemóvel pessoais privados e não os partilhar com todas as pessoas com quem falam no iMessage.

Como utilizar o endereço de email no iMessage

Para conseguir efetuar estas ações, terá primeiro de definir o iMessage para utilizar o seu ID Apple que desbloqueará os endereços de email ligados à sua conta Apple para utilização com o serviço. Uma vez terminado, basta seguir estes passos:

1. Aceda às "Definições".

2. Arraste para baixo e clique em "Aplicações".

3. Procure a app "Mensagens" e clique na opção.

4. De seguida, clique em "Envio e receção".

5. Aqui, selecione o seu endereço de email e remova o número de telemóvel. Para isso:

Clique em cima do número de telemóvel e clique em "Remover" no po-up. O seu número deixará de estar associado ao iMessage.

Depois, clique em cima do email para selecioná-lo (visto azul).

❗ A remoção do seu número de telemóvel do iMessage também o removerá do FaceTime, como verá na mensagem de confirmação final. Portanto, esta pode não ser a melhor opção se estiver a procurar usar o seu número de telemóvel para chamadas FaceTime.

Tendo em conta esta nota, pode continuar a utilizar o iMessage apenas com o seu endereço de email.

