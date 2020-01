Se o Pai Natal lhe trouxe um novo smartphone, certamente já aproveitou para explorar todas as suas novas capacidades. Mas… e o smartphone antigo? Que dados lá deixou ficar? Quer fazer uma migração completa e transferir esses dados mas não sabe como fazer?

Infelizmente, um sistema operativo móvel evoluído como o Android ainda não dispõe de uma funcionalidade universal para backup e restauro de dados. Mas há aplicações que resolvem esses e outros problemas.

Há coisas que qualquer utilizador se recusa a deixar para trás, e as conversas do WhatsApp são um exemplo disso. Além disso, há outras aplicações onde queremos guardar os dados e as configurações, ou o progresso num jogo, e uma migração completa é determinante nessas situações.

Assim, com o dr.fone tem à disposição uma forma simples para fazer transferência de dados entre plataformas, fazer backups, corrigir problemas, entre outros.

dr.fone, um “canivete suíço” para o smartphone

O dr.fone é um verdadeiro canivete suíço na gestão e manutenção dos dispositivos iOS ou Android. Além de fazer backup, restaurar ou transferir conversas de aplicações como o WhatsApp, tem disponível um leque muito alargado de funcionalidades. No total, são 8 as soluções disponibilizadas no dr.fone.

Primeiro, para os casos onde o azar bate à porta as fotos, contactos, mensagens ou outros foram eliminados sem querer, basta usar a funcionalidade Recuperar.

Depois, tem outras funcionalidades como Transferir conteúdos. É possível transferir de e para Android, iPhone iTunes, PC e Mac. Suporta assim conteúdo como música, fotos, vídeos, contactos, SMS, aplicações e outros tipos de ficheiros.

Além disso, são ainda suportadas as seguintes funcionalidades:

Desbloquear – desbloqueio do ecrã de bloqueio do Android/iOS e desbloqueio do Apple ID.

– desbloqueio do ecrã de bloqueio do Android/iOS e desbloqueio do Apple ID. Reparar – reparação de vários tipos de problemas no Android, iOS e iTunes.

– reparação de vários tipos de problemas no Android, iOS e iTunes. Migrar – ideal para fazer uma migração completa de conteúdos entre smartphones Android ou entre Android e iOS.

– ideal para fazer uma migração completa de conteúdos entre smartphones Android ou entre Android e iOS. Backup e restauro – cópia de segurança integral do smartphone, com a capacidade de restaurar. É assim muito interessante para o Android, que ainda carece de funcionalidades nesta área.

– cópia de segurança integral do smartphone, com a capacidade de restaurar. É assim muito interessante para o Android, que ainda carece de funcionalidades nesta área. Limpar – apaga completamente o smartphone ou ajuda a libertar espaço.

Além destas funcionalidades, estão prometidas mais para breve.

Oferta especial de Ano Novo

No início de 2020, e até ao dia 15 de janeiro, todos os produtos dr.fone estão disponíveis com descontos até 40%.

Dependendo do que realmente necessita, se Android ou iOS, pode optar apenas por um Toolkit. Além disso, se quiser apenas uma funcionalidade, pode adquirir apenas o módulo correspondente. Para o caso da funcionalidade Restore Social App, está disponível na forma completa por cerca de 12€.

dr.fone

