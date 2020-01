Cliente da Vodafone com tarifário “ilimitado” recebe fatura de 3500 €

A Vodafone lançou em setembro de 2019 o seu tarifário “ilimitado”, o RED Infinity. Tal como o nome sugere, este é um tarifário com chamadas, SMS e dados móveis ilimitados. Mas, ao que parece, não é bem assim!

Um cliente da Vodafone, com este tarifário “ilimitado”, recebeu uma fatura de 3500 euros por dados consumidos.

A Vodafone foi a primeira a lançar um tarifário ilimitado. A operadora disponibilizou no mercado nacional uma nova opção tarifária, sem limites, em duas versões:

Red Infinity – ideal para quem usa a internet móvel principalmente para aceder às redes sociais, ouvir música online ou ver vídeos em HD, entre outros. Com velocidade móvel até 10Mbps, este tarifário encontra-se disponível por €39,9/mês.

– ideal para quem usa a internet móvel principalmente para aceder às redes sociais, ouvir música online ou ver vídeos em HD, entre outros. Com velocidade móvel até 10Mbps, este tarifário encontra-se disponível por €39,9/mês. Red Infinity Giga – ideal para quem quer tirar o máximo partido do seu telemóvel sem limites de comunicações para fazer downloads imediatos, jogar online ou ver vídeos em 4K. Com velocidade móvel até 1Gbps, este tarifário encontra-se disponível por €49,9/mês.

Tarifário ilimitado da Vodafone trama cliente

Um cliente Vodafone com o tarifário Red Infinity Giga recebeu recentemente uma fatura do serviço com uma avultada quantia para pagar. Ao todo são 3 499.48 euros (com iva) em comunicações.

Tal como se pode ver pela imagem seguinte, afinal o tarifário ilimitado tem um limite! Segundo a Vodafone, o cliente gastou mais 29,7 GB que o que está estipulado para o tarifário Red Infinity Giga. Por este “gasto extra” a Vodafone apresentou um valor de 2894.54 euros. Contas feitas dá cerca de 96 euros (sem IVA) por cada GB adicional.

Segundo informações das Condições do serviço móvel da operadora…

A Vodafone reserva-se o direito de aplicar medidas restritivas à utilização do Serviço móvel de modo a evitar que seja esgotada a capacidade num segmento de rede ou impedir que a capacidade contratada seja ultrapassada, as quais terão um caráter excecional, face aos níveis de serviço contratados. Estas medidas visam garantir a integridade da rede da Vodafone e uma utilização com qualidade do serviço por parte dos restantes utilizadores, sendo temporárias e equitativas relativamente aos diferentes utilizadores com o mesmo tarifário/pacote.

Por agora ainda não existe nenhuma informação da Vodafone sobre este caso. Pode simplesmente tratar-se de um engano, no entanto, a verdade é que a fatura chegou assim ao cliente. O Pplware continuará a acompanhar este caso.

