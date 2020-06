Problemas no ecossistema Apple? Recupere o acesso ao iPhone com o iCloud bloqueado

Manter a segurança de um bom sistema leva a que, por vezes, surja a necessidade de contornar essa mesma segurança quando nós próprios ficamos bloqueados e não conseguimos avançar para aceder ao nosso, ou aos nossos dispositivos.

Alguma vez se viu bloqueado no seu próprio iPhone, iPad ou iPod Touch? O iCloud Lock da Apple foi pensado para garantir que um smartphone caso seja roubado, os ladrões não possam entrar nele. Mas, e se recebermos de forma legitima o seu smartphone de um amigo ou membro da família e se esta estiver bloqueado? Para grandes males, grandes remédios e o iMyFone iBypasser iPhone Activation Lock Removal vai ser fundamental.

Existem muitos motivos pelos quais podemos ter de desbloquear um iDevice. O mais comum, mesmo com as questões que chegam ao nosso consultório, prendem-se com a compra de equipamentos Apple em segunda mão ou oferecidos por um familiar que depois não permitem o seu uso por ainda estarem associados a outra conta, mas existem outros, claro.

iMyFone iBypasser – ferramenta essencial

Esta ferramenta pode ser útil em diversas situações.

Por exemplo, pode ajudar no caso de ter um iPhone em segunda mão que esteja bloqueado para os utilizadores antigos. Ou, talvez tenha redefinido o dispositivo e esquecido a senha de bloqueio de activação para o seu próprio telefone.

Por último, mas não menos importante, pode ser útil caso a sua Apple ID tenha sido invadida e o atacante tenha desativado o seu dispositivo.

Decerto, com o iMyFone iBypasser para Mac, vamos poder contornar, facilmente, o iCloud Lock em vários dispositivos Apple como o iPhone, iPad ou iPod touch.

Assim, a partir deste momento, poderemos aceder ao dispositivo iDevice bloqueado!

A saber, esta ferramenta além de estar disponível para MAC também está disponível para Windows.

Principais características:

Então, com este poderoso software de contorno da activation lock screem da iCloud, vamos poder voltar a aceder ao nosso iPhone e utilizá-lo.

Entretanto, vamos também poder iniciar sessão com uma nova ID da Apple e desfrutar das funcionalidades do iOS.

Posteriormente, podemos usar o dispositivo sem nos preocuparmos com os potenciais perigos do Apple ID anterior.

Como pode funcionar o iMyFone iBypasser

Eventualmente, a necessidade de uso desta ferramenta não passa apenas pela sua funcionalidade, mas também pela sua interface geral de utilizador. Neste campo, podemos afirmar que a interface de utilizador do iMyFone iBypasser foi bem pensada, bem concebida e está ao alcance de todos os utilizadores, mesmo aqueles com menos experiência.

Primordialmente, podemos identificar este software na sua facilidade de uso e operacionalização:

Fazer o bypass do bloqueio de ativação e voltar a entrar no dispositivo iOS;

Utilizar uma nova ID da Apple no dispositivo;

O iDevice não será rastreado pela Apple ID anterior;

O iDevice não será bloqueado ou apagado remotamente pelo utilizador anterior da Apple ID.

A forma como o iMyFone iBypasser funciona é bastante engenhosa. Na verdade, ele avança com uma espécie de quebra interna no nosso iDevice para lhe aceder. Após esse crack é possível usar o telefone na grande maioria das situações.

Uma vez aplicado o crack ao telefone vai ser possível utilizá-lo normalmente exceto para:

Fazer chamadas telefónicas,

Utilizá-lo com o telemóvel

Aceder à sua ID original da Apple.

Suporte: modelo e sistema operativo

O iMyFone iBypasser também suporta uma vasta gama de dispositivos. Desta feita, podemos usá-lo desde o iPhone 5S até ao iPhone X, desde que estes estejam a executar as versões corretas do iOS.

Portanto, podemos também utilizar o software com uma variedade de modelos de iPad, e até com o iPod Touch 6 e 7.

Por outro lado, na questão do MacOS, as versões bases suportadas começam no MacOS 10.13 até ao MacOS 10.15. Quanto ao suporte Windows vai do 7 até ao 10.

Esta pode ser uma boa notícia para quem precisa do código de bypass do bloqueio de activação do iPad.

Vídeo

Abaixo a apresentação oficial do software, que na nossa opinião, mais claro não pode ser:

Custo vs. Sucesso

O custo deixa de ser um obstáculo cada vez que existe um considerável Sucesso.

Neste aspeto, o iMyFone iBypasser pode ser considerado bastante económico, uma vez que não seria de esperar que uma ferramenta deste calibre fosse gratuita.

Contudo, existe um teste gratuito, com o qual poderemos usar o software para ver se o nosso telefone é compatível e certificar-nos que tudo funciona.

Em termos de subscrição, é possível adquirir o serviço para 1 dispositivo por 1 mês por apenas $39,95 ou, em alternativa, $49,95 para 1 dispositivo durante um ano inteiro. Ou seja, por uma diferença de 10 dólares podemos ter o programa disponível por 1 ano e não por 1 mês.

Alternativamente, podemos sempre obter um plano vitalício, com suporte para um máximo de 5 dispositivos iOS ilimitados, e que começa por $69.95. O iBypasser oferece uma garantia de 30 dias de devolução do dinheiro, atualizações gratuitas durante toda a vida e, importante, suporte técnico.

Perder um iPhone ou poder recuperar um é algo muito sério e que, em muitos casos, devemos considerar uma ferramenta profissional e completa como esta.