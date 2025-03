Potenciar sucesso académico: Ferramentas gratuitas Microsoft 365 Educação

No mundo académico atual, a tecnologia desempenha um papel fundamental no apoio ao estudo e na melhoria do desempenho dos estudantes. O Microsoft 365 Educação oferece um conjunto de ferramentas gratuitas que podem ser essenciais para alcançar o sucesso académico. Aqui exploramos três dessas ferramentas: o Investigador do Word, o Assistente de Matemática no OneNote e o Leitor Imersivo.

Como aceder ao Microsoft 365 Educação gratuitamente Estudantes com um endereço de e-mail escolar válido em Portugal podem aceder gratuitamente ao Microsoft 365 Educação. Este pacote inclui aplicações como Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Microsoft Teams, além de outras ferramentas úteis para a sala de aula. Para começar: Visite o site oficial da Microsoft para educação: Office 365 Educação. Clique em "Comece a utilizar". Insira o seu endereço de e-mail escolar válido. Siga as instruções para concluir o processo de inscrição. Após a inscrição, terá acesso às ferramentas do Microsoft 365 diretamente no seu navegador ou através de aplicações instaladas no seu dispositivo.

Assistente de matemática no OneNote: Resolver problemas matemáticos com facilidade O OneNote é uma aplicação de notas digitais que inclui o Assistente de Matemática, uma ferramenta que auxilia na resolução de equações e problemas matemáticos. Com o Assistente de Matemática, pode: Escrever ou digitar equações matemáticas.

Resolver equações e visualizar os passos para a solução.

Gerar gráficos de funções matemáticas. Como utilizar o assistente de Matemática no OneNote Abra o OneNote e crie uma nova página ou selecione uma existente. No separador "Desenhar", utilize a ferramenta de caneta para escrever a equação ou digite-a diretamente. Utilize a ferramenta "Selecionar Laço" para selecionar a equação. Clique em "Matemática" para abrir o painel do Assistente de Matemática. Escolha a ação desejada, como "Resolver para x" ou "Gráfico no 2D". O Assistente de Matemática apresentará a solução passo a passo ou o gráfico correspondente. Esta ferramenta é especialmente útil para compreender processos matemáticos e verificar soluções de problemas.

Leitor Imersivo: Melhorar a compreensão e a leitura O Leitor Imersivo é uma ferramenta projetada para melhorar as habilidades de leitura e compreensão de texto. Está disponível em várias aplicações do Microsoft 365, incluindo o OneNote, Word e Outlook. Com o Leitor Imersivo, pode: Ajustar o espaçamento e o tamanho do texto para facilitar a leitura.

Alterar o esquema de cores para reduzir a fadiga visual.

Utilizar a leitura em voz alta para ouvir o texto.

Dividir palavras em sílabas e destacar classes gramaticais. Como utilizar o leitor imersivo Abra o documento ou e-mail que deseja ler. Dependendo da aplicação, siga os seguintes passos: No Word: Vá para o separador "Ver" e selecione "Leitor Imersivo".

No OneNote: Selecione "Ver" e depois "Leitor Imersivo".

No Outlook: Abra o e-mail, clique em "Leitor Imersivo" na barra de ferramentas. O texto será exibido no modo de leitura imersiva, onde pode ajustar as configurações conforme necessário. O Leitor Imersivo é uma ferramenta poderosa para melhorar a concentração e a compreensão durante a leitura. Conclusão O Microsoft 365 Educação disponibiliza um conjunto de ferramentas poderosas e gratuitas que podem fazer a diferença no desempenho académico dos estudantes. Desde a pesquisa eficiente com o Investigador do Word, passando pelo auxílio na resolução de problemas matemáticos com o Assistente de Matemática no OneNote, até à melhoria da compreensão da leitura com o Leitor Imersivo, estas funcionalidades são verdadeiros aliados no estudo e na produtividade. Para garantir acesso contínuo a estas e outras ferramentas essenciais, é fundamental manter o software sempre atualizado. Embora a versão gratuita para estudantes seja uma excelente opção, muitos utilizadores podem precisar de uma versão mais completa do Microsoft 365 para utilização pessoal ou profissional. Nesses casos, adquirir chaves digitais para o Microsoft 365 ou outras aplicações através de plataformas seguras, como a GoodOffer24, pode ser uma solução acessível e fiável para obter um software legítimo a um preço reduzido. Com as ferramentas certas e uma abordagem organizada, o sucesso académico está ao alcance de todos os estudantes!