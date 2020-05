Nunca as funcionalidades colaborativas foram tão importantes como agora, pelo menos para quem está em teletrabalho. As alternativas disponíveis dão margem para que possamos escolher a solução da nossa preferência, e o OnlyOffice é um sério candidato a essa escolha.

Conheça um pouco mais desta solução open-source, onde pode aproveitar a oferta que está a decorrer.

O OnlyOffice é uma plataforma open-source distribuída com a licença AGPLv3, com todo o código disponível assim no GitHub. Inclui diversas ferramentas, como gestão documental, gestão de projetos, CRM, cliente de email, calendário e ainda edição de documentos online. Tem total compatibilidade com os formatos do Microsoft Office (docx, xlsx e pptx) e, além disso, o seu editor online oferece ferramentas colaborativas, permitindo co-edição em tempo real, comentários, revisão e chat interno.

É um facto que o Office da Microsoft é a suite de produtividade mais completa disponível, mas também é verdade que a maioria dos utilizadores não precisa das funcionalidades exclusivas do Microsoft Office. Além disso, a suite da Microsoft não é barata e no mercado são várias as alternativas de qualidade gratuitas.

O OnlyOffice destaca-se pela sua interface em tudo semelhante ao Office da Microsoft (Ribbon), que nos familiariza assim que o experimentamos. Recentemente, foi lançada a versão 5.5 que inclui algumas novidades bastante interessantes.

As novidades da mais recente versão OnlyOffice 5.5

Na nova versão 5.5, o OnlyOffice ganhou novos recursos corporativos. As equipas que lidam com várias revisões do mesmo documento podem agora monitorizar e seguir facilmente as alterações, utilizando a nova opção Comparação de Documentos, localizada no menu Colaboração.

Mesmo que o documento original e o revisto sejam, aparentemente, iguais, qualquer alteração mínima será mostrada com as marcas de revisão. Além disso, as duas versões dos documentos podem ser facilmente fundidas numa só.

Além disso, na versão 5.5, é possível a criação de formulários a serem preenchidos digitalmente. Sejam contratos ou questionários, estão disponíveis novas opções que permitem, além da adição de texto, adicionar também imagens, caixas de combinação, datas, listas suspensas e caixas de seleção.

Com a nova versão, os utilizadores poderão preparar os seus documentos para publicação, adicionando assim margens espelho útil para encadernações. Além disso, é ainda possível estruturar imagens, formas, tabelas e equações, adicionando legendas diferenciadas.

Quanto às folhas de cálculo, o trabalho agora tornou-se mais confortável. Assim, é agora possível definir regras personalizadas para classificação de dados e recalcular facilmente fórmulas em todo o “livro de cálculo” ou apenas numa folha. A impressão também se tornou mais simples, agora com a opção Ajustar ao tamanho que faz o ajuste da folha de cálculo para a página de impressão.

No editor de apresentações, agora é possível trabalhar com slides mais rapidamente. Assim, agora os utilizadores podem adicionar objetos, como imagens, tabelas e gráficos, ao espaço reservado e redefinir instantaneamente o aspeto do slide.

Trabalho colaborativo agora gratuito durante 180 dias

Retomando o assunto do início do artigo, sim, o teletrabalho está a pôr à prova as ferramentas de trabalho remoto e colaborativo. Nesse sentido, o OnlyOffice decidiu reunir esforços e ajudar empresas a concretizar o seu trabalho, com os seus funcionários a trabalhar a partir de casa.

Assim, para facilitar todo o processo, a OnlyOffice tem atualmente uma oferta para utilização gratuita do serviço Cloud do OnlyOffice, por um período de 180 dias (6 meses).

Dessa forma, a oferta permite que usufrua de todas as ferramentas Office na Cloud, com alojamento seguro e confiável, permitindo até 50 utilizadores ativos no portal corporativo. Além disso, é ainda possível o acesso a um número ilimitado de convidados, e é disponibilizado um espaço de armazenamento de 20 GB.

No que diz respeito a escolas e organizações sem fins lucrativos, o OnlyOffice Cloud Service é gratuito.

OnlyOffice Cloud Service – Trial 180 dias

Editores gratuitos para desktop e mobile

Paralelamente ao serviço Cloud, o OnlyOffice disponibiliza software Office de utilização completamente gratuita.

Nesse sentido, pode contar com o OnlyOffice para os sistemas operativos Windows, Linux, MacOS. Os sistemas operativos móveis também não foram esquecidos, com apps disponíveis gratuitamente para Android e iOS.

OnlyOffice – Apps Desktop e Mobile