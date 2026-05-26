Office 2024 por 16,99€ e Windows 11 Pro por 12,25€ na Godeal24

A Godeal24 está a celebrar o 6.º aniversário com descontos até 62%, incluindo Office 2024 Pro Plus por 16,99€ e Windows 11 Pro por 12,25€.

Este artigo conta com o apoio da Godeal24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.

Comprar software sem pagar todos os meses

Há campanhas que servem apenas para encher calendário. Esta, pelo menos no papel, tem outro interesse: junta Windows, Office e várias ferramentas úteis para PC com preços que dificilmente passam despercebidos a quem precisa de resolver o básico sem entrar em pagamentos recorrentes.

A campanha de 6.º aniversário da Godeal24 aposta em chaves digitais para Windows, Office, Windows Server, Visio, Project e ferramentas de produtividade. O destaque vai para o Office 2024 Pro Plus Key - 1 PC, disponível por 16,99€, e para o Windows 11 Professional Key, indicado a 12,25€.

O código promocional da campanha é simples: SGO62. É esse o cupão indicado para aproveitar os descontos apresentados durante esta ação de aniversário.

Código promocional: SGO62 Ver campanha de aniversário da Godeal24

Office 2021 ou Office 2024: a escolha depende do uso

O Office 2024 Pro Plus é a opção mais recente da campanha e aparece com um preço especialmente agressivo: 16,99€. Para muitos utilizadores, será a escolha lógica quando o objetivo passa por ter uma versão atual do pacote Office, sem subscrições mensais e sem complicar demasiado.

Já o Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC, a 28,28€, continua a fazer sentido para quem valoriza estabilidade e compatibilidade com rotinas de trabalho já bem definidas. Em empresas, escritórios pequenos, estudantes ou utilizadores que não querem mexer muito no que já funciona, esta pode ser a opção mais confortável.

A diferença principal não está apenas no preço. O Office 2024 aponta para quem quer uma versão mais recente. O Office 2021 continua a ser uma escolha prática para quem procura uma solução madura, conhecida e sem mensalidades.

Windows 11 abaixo dos 13 euros

No lado do sistema operativo, o destaque é claro: o Windows 11 Professional Key surge por 12,25€. Para quem está a montar um PC, a reinstalar o sistema ou a preparar uma máquina de trabalho, é um dos valores mais fortes desta campanha.

Também existem opções para Windows 11 Home, Windows 10, versões Enterprise LTSC e Windows Server 2025. Isto torna a campanha mais abrangente, porque não fica limitada ao utilizador doméstico. Há aqui opções para quem gere máquinas de trabalho, ambientes técnicos ou pequenos servidores.

Como sempre, convém escolher a versão certa antes de comprar. Home, Pro, Enterprise, LTSC e Server não servem todos o mesmo tipo de utilizador. A poupança só é boa quando a chave digital corresponde mesmo à necessidade.

Pacotes para resolver Windows e Office de uma só vez

Para quem precisa de instalar sistema operativo e Office, os bundles são provavelmente a zona mais interessante da campanha. O Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle aparece por 37,59€, enquanto o pacote com Windows 11 Pro e Office 2019 Pro Plus fica por 36,54€.

Estes conjuntos fazem sentido para computadores novos, máquinas recondicionadas, postos de trabalho simples ou PCs domésticos que precisam de ficar prontos sem grande ginástica. Em vez de comprar cada produto em separado, o bundle coloca o essencial no mesmo pacote.

Ferramentas úteis também entram na campanha

A campanha não fica apenas no Windows e no Office. Existem também ferramentas para PDF, backups, drivers, downloads, segurança e gestão de projetos. Entre os nomes listados estão Ashampoo, IObit, EaseUS, Adguard, Internet Download Manager, Visio e Project.

Não são produtos que todos os utilizadores vão precisar. Ainda assim, para quem trabalha diariamente com documentos, manutenção de PC, cópias de segurança ou gestão visual de projetos, pode haver aqui algumas compras oportunas.

Lista completa das promoções Godeal24

Office e produtividade

Windows e Windows Server

Bundles e ferramentas profissionais

Ferramentas para PC

Antes de comprar, dois cuidados simples

O primeiro é confirmar a versão pretendida. Um utilizador doméstico pode ficar bem servido com Windows 11 Home ou Office Home, enquanto um ambiente de trabalho pode justificar Windows 11 Pro, Office Pro Plus, Visio, Project ou até soluções Server.

O segundo é verificar se o produto corresponde ao equipamento onde será ativado. PC, Mac, número de dispositivos e tipo de chave digital devem ser vistos antes da compra, sobretudo em packs com várias ativações.

A Godeal24 indica entrega digital por e-mail, apoio técnico 24/7 e serviço pós-venda contínuo. A campanha refere ainda uma avaliação de 98% “Excellent” no Trustpilot. Para apoio direto, o contacto indicado é service@godeal24.com.