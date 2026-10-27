O Copilot encareceu o Office e nem toda a gente precisa dele
A conta do Office mudou sem grande aviso. A Microsoft meteu o Copilot nos planos domésticos do Microsoft 365, subiu o preço a seguir e deixou meio mundo a tentar perceber o que é que afinal está incluído. Há funções que vêm na subscrição, outras que se pagam à parte e um limite mensal que quase ninguém leu. Para quem só quer escrever um documento e fechar uma folha de cálculo, nada disto faz falta. Aí o Office 2024 de compra única continua a resolver, e na GoodOffer24 dá para comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.
O código da campanha é o TT30 e tira 30% às chaves digitais de Windows e Office selecionadas. Uma Windows 11 Pro chave original está em 23,1€. A lista completa fica na página da GoodOffer24. Os preços foram confirmados à data da publicação e podem mudar durante a promoção.
O que mudou nas subscrições de casa
A viragem foi no início de 2025. O Copilot entrou nos planos Personal e Family do Microsoft 365 e o preço subiu logo atrás. Foi o primeiro aumento a sério em muitos anos e apanhou bastante gente desprevenida na renovação.
Só que as tais funções não são à vontade do freguês. Cada conta tem um saldo mensal que se gasta a pedir resumos, textos e imagens. Quando acaba, os botões continuam lá mas deixam de responder até ao mês seguinte. Para experimentar uma vez por semana, chega bem. Para trabalhar com aquilo todos os dias, não chega.
Quem já era subscritor podia ficar num plano sem o Copilot e sem o aumento. Essa opção nunca esteve propriamente em destaque.
A parte que se paga à parte
Por cima dos planos de casa há um nível pago em separado, para quem quer o Copilot sem apanhar com limites. Nas empresas é igual: a subscrição do Microsoft 365 não traz o Copilot completo. Esse compra-se por utilizador e soma-se ao que já se paga por cada posto de trabalho.
Numa empresa de cinco ou seis pessoas isso deixa de ser um arredondamento no orçamento. Vale a pena ver quem é que ia mesmo usar a coisa, em vez de contratar para toda a gente só para não haver conversas.
O que o Office 2024 dá e o que não dá
Compra única, com Word, Excel, PowerPoint e o Outlook clássico. Paga-se uma vez, não renova, e tem atualizações de segurança garantidas até 9 de outubro de 2029. Funcionalidades novas é que não entram, e Copilot dentro das aplicações também não.
Isso incomoda menos do que parece. As ferramentas de escrita e de análise com inteligência artificial estão à distância de um separador no browser, e um texto passa de um lado para o outro com copiar e colar. Perde-se o botão dentro do documento. Não se perde a tecnologia.
Já agora, quem quiser uma dessas ferramentas sem a prender à subscrição do Office tem opção na própria campanha. O Google AI Gemini Pro durante 18 meses está em 15,2€ com o código TT10, o que dá para fazer as contas ao que custaria o mesmo período em extras mensais.
Quando a subscrição continua a valer a pena
Não vale fingir que a compra única serve a toda a gente. O Microsoft 365 ganha em três casos: várias pessoas a editar o mesmo ficheiro ao mesmo tempo, o OneDrive a fazer parte da rotina, e as aplicações no telemóvel e no tablet além do PC.
Aí paga-se e está bem pago. Para o computador de casa onde se escrevem cartas, se fazem contas e se trata do IRS uma vez por ano, a conta não dá.
Como decidir sem dar voltas
- Ir à fatura e ver quanto custa por ano, não por mês.
- Contar quantas vezes abriu mesmo o Copilot no último mês. Costuma dar zero.
- Perguntar a sério se o OneDrive e a edição em simultâneo fazem falta ou se são só jeitosos.
- Se as duas últimas derem negativo, a compra única resolve e o valor fica fechado de uma vez.
Chave digital Office 2024 e restantes preços da campanha
Os valores abaixo estavam disponíveis à data de publicação, com o cupão indicado em cada produto, e podem mudar enquanto a campanha estiver ativa.
Office 2024
- MS Office 2024 Professional Plus, chave digital global: 17,8€ com o cupão TT30
Windows
- Windows 11 Pro OEM, chave digital global: 23,1€ com o cupão TT30
- Windows 10 Pro OEM, chave digital global: 17,5€ com o cupão TT30
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021, chave digital global: 14,3€ com o cupão TT30
- Windows 11 Home OEM, chave digital global: 19,9€ com o cupão TT30
- Windows 10 Home OEM, chave digital global: 17,3€ com o cupão TT30
Versões anteriores do Office
- Office 2016 Pro Plus, chave digital global: 28,3€ com o cupão TT30
- Office 2019 Pro Plus, chave digital global: 48,5€ com o cupão TT30
- Office 2021 Pro Plus, chave digital global: 72,9€ com o cupão TT30
Packs Windows e Office
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus: 39,3€ com o cupão TT30
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus: 53,4€ com o cupão TT30
Outras ferramentas
- CCleaner Professional, 1 PC durante 1 ano: 12,9€ com o cupão TT10
- Conta Microsoft Office 365 para Mac, 1 dispositivo: 19,4€ com o cupão TT30
- Canva Pro, 1 ano: 13,2€ com o cupão TT10
- Google AI Gemini Pro, 18 meses: 15,2€ com o cupão TT10
Como utilizar o cupão TT30
- Abrir o produto através de um dos links deste artigo, por exemplo o da chave digital Office 2024.
- Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento.
- Introduzir o código TT30 no campo do cupão. No CCleaner, no Canva Pro e no Gemini Pro, o código a usar é o TT10.
- Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar.
- Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas pela loja.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.