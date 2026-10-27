Em breve, poderá investir na Anthropic, a empresa por detrás do Claude

A Anthropic tornou público o formulário S-1 junto da Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador dos mercados de capitais dos Estados Unidos, com vista à admissão das suas ações de Classe A na Nasdaq. O número de ações e a faixa de preço ainda não estão definidos.

Numa publicação oficial, a Anthropic anunciou que entregou o documento de registo da oferta pública inicial (em inglês, IPO) das suas ações ordinárias de Classe A, que pretende negociar no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “ANT”. A empresa já tinha submetido, de forma confidencial, um rascunho do formulário, pelo que esta entrega torna o processo público e permite consultar na base de dados EDGAR as contas e os fatores de risco da empresa.

O que está definido e o que continua em aberto

No comunicado, a Anthropic confirma a submissão, a bolsa e o símbolo, e esclarece que o número de ações e o intervalo de preço continuam por determinar, o que se reflete nos espaços em branco da capa do prospeto.

A Anthropic esclarece que a oferta só poderá ser feita através de um prospeto e que a declaração de registo, apesar de entregue, ainda não entrou em vigor, pelo que os títulos não podem ser vendidos nem as ofertas de compra aceites antes disso. Entretanto, cópias do prospeto preliminar poderão ser pedidas, quando estiverem disponíveis, à Goldman Sachs e à Morgan Stanley.

Segundo a Bloomberg, sem confirmação da Anthropic, alguns potenciais investidores consideram que a empresa poderá valer entre 1,8 e dois biliões de dólares (em inglês, $2 trillion), e o roadshow poderá arrancar na semana de 9 de novembro, com a estreia em bolsa prevista antes de 26 de novembro.

Os números do S-1

A 30 de junho de 2026, a Anthropic tinha angariado 141,1 mil milhões de dólares em capital, com 112,4 mil milhões em dinheiro e equivalentes e 19,3 mil milhões em investimentos de curto prazo. No trimestre terminado nessa data, a receita cresceu 1368% em termos homólogos, face a um aumento de 300% nas despesas de computação e infraestrutura, e a receita do primeiro semestre atingiu 16,3 mil milhões de dólares, contra 1,16 mil milhões um ano antes.

Nos resultados, o documento mostra um prejuízo operacional de 693 milhões de dólares no semestre, depois dos 8,06 mil milhões registados em 2025, e um prejuízo líquido semestral de 80,7 mil milhões. Este último resulta especialmente de 72,4 mil milhões associados à variação do justo valor de notas convertíveis e outros instrumentos, que a empresa atribui à subida da sua avaliação.

Riscos e visão da empresa

O prospeto alerta para riscos como a utilização indevida dos modelos, incluindo em ciberataques e na área da biologia, a concentração de poder e riqueza, o comportamento de sistemas desalinhados que atuem sem supervisão e a disrupção económica e social.

A Anthropic afirma acreditar que uma “IA poderosa”, com capacidades cognitivas iguais ou superiores às dos melhores especialistas na maioria das áreas profissionais e científicas, capaz de operar todas as interfaces usadas por uma pessoa a trabalhar à distância e de controlar equipamento de laboratório e sistemas robóticos, estará amplamente disponível dentro de alguns anos.

Aliás, esta posição surge a par de um ensaio em que o diretor-executivo, Dario Amodei, propõe um plano em três etapas para ajustar o ritmo de desenvolvimento na fronteira da IA.

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